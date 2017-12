Send til din ven. X Artiklen: Flest juleindbrud i Nordsjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flest juleindbrud i Nordsjælland

Nordsjælland - 25. december 2017 kl. 09:47 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjælland fører an i den kedelige statistik over indbrud i juledagene. Det viser en opgørelse fra Rigspolitiet, der har opgjort antallet af anmeldte indbrud i hele landet fra den 20. december til og med klokken 7.00 mandag morgen, juledag.

I perioden er der anmeldt i alt 516 indbrud på landsplan. Heraf er 74 indbrud anmeldt i Nordsjælland, mens der er anmeldt 63 indbrud via Midt- og Vestsjællands Politi, 51 indbrud til Københavns Vestegns Politi og 38 indbrud til politiet i Sydsjælland og på Lolland-Falster. På Bornholm er der ikke anmeldt et eneste indbrud i juledagene.

Kigger man på antallet af anmeldelser på de enkelte dage, så topper juleaftensdag, hvor der samlet er registreret 130 indbrud.

Dermed er antallet af indbrud i julen fortsat på samme relativt lave niveau som sidste år. Antallet forventes dog at stige i takt med at flere vender hjem fra juleferie.

- Sidste år var et år med få indbrud set i forhold til de tidligere år. Vi glæder os over, at niveauet indtil videre ser ud til at være det samme i år, siger vicepolitiinspektør Lars Mortensen fra Nationalt Efterforskningscenter i Rigspolitiet.

- Men det er en utroligt krænkende oplevelse at finde sit hjem gennemrodet af indbrudstyve. Derfor er det fortsat et område, som vil være strategisk prioriteret i alle politikredse, siger han.

Politiet har udarbejdet en operativ strategi mod indbrud i private hjem. Frem mod 2020 er det målet at nedbringe antallet af indbrud yderligere og øge antallet af gerningsmænd, som bliver anholdt og dømt. Det skal blandt andet ske ved at øge kvaliteten af de spor, der sikres fra gerningsstederne, og ved i endnu højere grad at gå analytisk til værks for at se mønstre i gerningsmændene modus.

Et af værktøjerne er politiets indbrudsapp, der skal sikre, at alle relevante oplysninger om et indbrud registreres korrekt. Det fremgår ikke at Rigspolitiets statistik, hvor indbruddene er begået, og landets politikredse har overladt oplysninger om indbrud til Rigspolitiet i juledagene.