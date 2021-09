Regionsrådet voldsomt irriteret over ikke at være informeret om udfordringer med svartider på 112. Foto Allan Nørregaard

Flertal: Sætter undersøgelse af 112 i søen

Nordsjælland - 21. september 2021 kl. 19:15 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Et flertal bestående af alle partier undtagen DF har tirsdag aften besluttet at sætte gang i en undersøgelse af problemerne med de opkald til 112, som ikke har kunnet besvares hurtigt nok på Akutberedskabets vagtcentral. Dansk Folkeparti havde ønsket en ekstern undersøgelse, men et flertal valgte en undersøgelse foretaget af regionens egen administration med hjælp udefra i form af tidligere sygehusdirektør Mads Kock Hansen.

- Der er brug for for at skabe sikkerhed for, at alle borgere får akut hjælp, når de har brug for den. Vi skal have en klar afdækning af, hvad der er foregået, hvad der er udfordringer og hvad der er af løsninger. Og Mads Kock Hansen skal være et uvildigt øje på undersøgelsen.

En redegørelse skal være klar til politikerne den 5. oktober. Sagen kom frem, da Berlinske tog sagen op på baggrund af henvendelser fra ansatte på vagtcentralen. Og flere regionspolitikere var utilfredse med, at de ikke var informeret om problemerne tidligere.

- Jeg er voldsomt irriteret over, at det ikke er kommet til vores kendskab. Man bliver nødt til at overveje vores organisation, når der opstår problemer decentralt, som vi ikke bliver bekendt med, mente Venstre Martin Geertsen, ligesom den radikale Karin Friis Bach mente, at ville have været rart, hvis man var blevet orienteret tidligere.

Liberal Alliances Niels Højby havde sympati for DF's forslag om en ekstern undersøgelse.

- Vi har en Styrelse for Patientsikkerhed, som kunne træde til, mente han.

Hele ordførerrækken rundt var der enighed om, at det på et senere tidspunkt kan komme på tale med en ekstern undersøgelse, men at der i første omgang er brug for data og en hurtig undersøgelse.