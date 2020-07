De sundhedsfaglige uddannelser under et har oplevet øget søgning i denne omgang. Foto KP Foto: Svend Rossen

Flere vil studere til sygeplejeske

Nordsjælland - 06. juli 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Måske en corona-effekt? Sådan kan man se på årets tal for søgningen til sygeplejerske-uddannelsen på Københavns Professionshøjskole (KP), der uddanner sygeplejersker både i København og på skolens campus i Hillerød. Københavns Professionshøjskole har fået 10,6 procent flere ansøgninger til sygeplejerske-studiet end i 2019.

I alt har 4821 skrevet uddannelsen til sygeplejerske på KP på et af felterne i årets koordinerede tilmelding til de videregående uddannelser. Heraf 1336 som 1. prioritet. Sidste år søgte 4359 ind på sygeplejerskestudiet, så der har været en stigning på 10,6 procent.

Uddannelsesleder Merete Brædder Rasmussen, sygplejerske-uddannelsen på Campus Hillerød, mener, at der kan være en corona-effekt.

- Men også andre ting kan spille ind, når vi ser på optaget specielt til uddannelsen i Hillerød, fortæller hun.

I Hillerød har der været en markant stigning i antal kommende studerende, der har søgt uddannelsen i Hillerød som 1. prioritet. Der er en stigning på 34,7 procent til det semester, der begynder efter sommerferien. Og en stigning på 133 procent på optagelsen til vinter. Merete Brædder Rasmussen glæder sig over de mange 1. prioritets ansøgninger.

- Det betyder for os, at de studerende der kommer ind, optages med et højere karaktergennemsnit - og det trækker i retning af et kommende hold med gode studiekomptencer, siger hun.

Merete Brædder Rasmussen har ingen forklaring på, hvorfor uddannelsen i Hillerød har oplevet en sø markant større søgning end uddannelsen i København.

- Den store forskel på Hillerød og København er, at Hillerød er et mindre uddannelsessted, hvor der må formodes at være en større nærhed mellem den studerende og lærerkræfterne. Samtidig har vi en meget fleksibel uddannelse, hvor eleverne kan veksle meget frit mellem at arbejde virtuelt og i klasseværelset, siger hun.

Indtil sidste år har skolen også udbudt sygeplejerske-uddannelsen som en net-uddannelse, men den er ikke udbudt i denne omgang. I stedet er online-erfaringerne lagt ind i den ordinære uddannelse.

- Vi oplevede desværre, at der var et meget større frafald på netuddannelsen, så vi har valgt at integrere elementer af den. Og her i corona-perioden har der jo i forvejen været rigtig meget virtuel undervisning, siger Merete Brædder Rasmussen. v

At så mange søger ind i sygeplejerske-faget er ikke det samme som at alle optages. Men regeringen har besluttet at der kommer 24 ekstra studiepladser i Hillerød efter sommerferien, således at 160 kan begynde uddannelsen efter sommerferien.