Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Flere vil læse til sygeplejerske Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere vil læse til sygeplejerske

Nordsjælland - 27. juli 2019 kl. 07:07 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Professionshøjskolen København har optaget 85 flere studerende på sygeplejerskeuddannelserne i Hillerød, på Nørrebro og på Frederiksberg end sidste år. Det er en stigning på 7,6 procent, og sygeplejerskeuddannelsen er dermed den store højdespringer på Københavns Professionshøjskole.

Den markante fremgang vækker jubel hos uddannelsesleder på Campus Nordsjælland i Hillerød, Merete Brædder Rasmussen.

- Det er meget positivt. Jeg glæder mig overordentligt over, at der er stor interesse for sygeplejerskeuddannelsen. Samfundet har brug for dygtige sygeplejersker, siger hun.

I foråret endte det nærmest i ren overbudskrig, da politikere forud for folketingsvalget kappedes om at skaffe flest nye sygeplejersker. En politisk aftale, der havde til sigte at få uddannet flere, udmøntede sig konkret i, at blandt andre Københavns Professionshøjskole fik lov til at øge dimensioneringen og optage flere sygeplejerskestuderende.

I Hillerød betød det, at uddannelsen nu har plads til 50 flere studerende og 276 i alt på en årgang.

Helt så mange bliver de dog ikke, for selv med det øgede optag bliver uddannelsen ikke propfyldt, og der er ledige pladser. Sammenlignet med sidste år bliver vil der dog være langt flere sygeplejerskestuderende på Campus Nordsjælland. Det kan blandt forklares med de mange skriverier om sundhed, sygeplejersker og politiske drømme.

- Uddannelsen er blevet mere populær, og der har jo også været en del omtale i forhold, at der mangler sygeplejersker, siger Merete Brædder Rasmussen.

Som leder af sygeplejerskeuddannelsen har hun derfor også fokus rettet mod at sikre, at de mange nye studerende også har valgt rigtigt og gennemfører studiet. Særligt siden Professionshøjskolen København blev skabt som en fusion mellem professionshøjskolerne Metropol og UCC, har samarbejde været et nøgleord på uddannelsen.

- Vi arbejder bevidst på, at dem der finder ud af, de ikke skal være sygeplejersker alligevel, gør det i løbet af det første år. Derfor er det vigtigt, de kender kravene og både det teoretiske og det kliniske felt. Vi samarbejder tæt fra undervisere til klinik, så vi er enige om, hvilken vej vi trækker, siger Merete Brædder Rasmussen.

I lighed med udviklingen over hele landet så har Københavns Professionshøjskole også oplevet et fald i ansøgere til pædagoguddannelsen. Det rammer også Campus Nordsjælland i Hillerød. Skolens rektor Stefan Hermann begrædet faldet i pædagogstuderende såvel som en manglende stigning i antallet af nye lærerstuderende.

- Vi er jo hvert år nødt til at afvise mange kvalificerede ansøgere, og i år er ingen undtagelse. Dem kunne vi godt bruge flere af ovre på lærer- og pædagoguddannelsen, hvor det er muligt at gøre en afgørende forskel for børn og unge. Det er to af landets absolut vigtigste uddannelser, der har brug for en stærkere opbakning i samfundet, siger han.

På Campus Nordsjælland kan man udover sygeplejerske og pædagog desuden læse til fysioterapeut, psykomotorisk terapeut og socialrådgiver.

relaterede artikler

Studiestart: Flere og flere københavnske studerende søger bolig i Roskilde 27. juli 2019 kl. 06:05

Markant fald for læreruddannelse efter rekordår 26. juli 2019 kl. 17:43

609 studiepladser på pædagoguddannelse er ubesat 26. juli 2019 kl. 14:11