Flere taxaselskaber investerer i elbiler

- Jeg forventer, at vi inden årets udgang har 100 -150 nye elbiler af forskellige modeller, siger direktør i Dantaxi, Carsten Aastrup, til TV 2 Lorry.

Flere andre taxaselskaber har sendt lignende bestillinger afsted til elbilproducenterne.

- I Viggo forventer vi at have 2-300 elbiler på gaden inden udgangen af 2020, siger Peter Bardenfleth-Hansen, der er bestyrelsesformand i det nystiftede taxaselskab Viggo, der sender sine første biler på gaden til august.

- Vi kommer kun til at køre med elbiler, så klimabevidste kunder kan føle sig trygge, hvis de bestiller en taxa hos os, siger han til TV 2 Lorry.

Et andet forholdsvist nyt taxaselskab er firmaet Drivr. De kom på vejene i september sidste år, og har en målsætning om i løbet af næste år udelukkende at køre med CO2-neutrale køretøjer.

- I 2020 forventer vi, at vi kommer op over de 200 køretøjer, og jeg tror, at målsætningen er reel for både Drivr, Viggo og de øvrige i branchen, siger direktør i Drivr, Haydar Shaiwandi til TV 2 Lorry.

Omstillingen til elbiler er primært styret af en øget klimabevidsthed blandt forbrugerne. For pludselig er det blevet et markant konkurrenceparameter at køre klimavenligt.

- Det begynder efterhånden at betyde rigtig rigtig meget. Jeg vurderer, at det snart vil blive et nødvendigt asset for at kunne operere i den her branche, siger Haydar Shaiwandi fra Drivr til TV 2 Lorry.

Det er politisk bestemt, at taxabranchen skal gå forrest i den grønne omstilling. Mens privatkunder kan købe og indregistrere nye dieselbiler indtil år 2030, så skal taxabranchen stoppe i år 2025.

Mens både Drivr og Viggo lover en hurtig omstilling til klimavenlig taxakørsel, så tør Dantaxi ikke sige, hvornår deres dieselbiler helt er forsvundet fra gaderne. Men hvis kunderne kræver det, så vil vognmændene følge efterspørgslen.

- Vi vil rigtig gerne tilbyde kunderne grøn og effektiv transport til en fornuftig pris, og det er nok også det, der skal til, hvis vores image i taxabranchen skal vinde lidt tilbage efter nogle drøje år, siger direktør i Dantaxi Carsten Aastrup.