Flere supermarkeder stopper salg af håndsprit

Er du blandt dem, der febrilsk render rundt i supermarkedet for at finde en dunk med håndsprit, så bered dig på, at det nu er blevet endnu sværere at opdrive i de danske supermarkeder. Flere store detailhandelskæder stopper nemlig for salg af håndsprit i deres butikker, erfarer Frederiksborg Amts Avis.