Flere specialbørn koster kommune dyrt

Men det er ikke kun Hillerød Kommune, der mærker, at flere og flere børn har brug for specialundervisning. Flere børn får nemlig får stillet en diagnose inden for autismespektret, eller bliver diagnosticeret med ADHD, angst og depression. Det viser en analyse, som konsulentfirmaet Rambøll har lavet samt en statusopgørelse fra Region Hovedstaden.

- En ting er, at der kommer flere børn, men der kommer også flere børn med behov for specialundervisning. Og endelig er der et generelt pres fra forældrene på øget brug af specialundervisning. Det er tre faktorer, som kun presser opad (V), siger Peter Frederiksen, formand for Børn-, Familie- og Ungeudvalget i Hillerød.