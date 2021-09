Flere skove kan blive hegnet ind: Se her hvor

Tisvilde Hegn, Horserød Hegn og Hellebæk Skov med på kandidatliste til at blive nye naturnationalparker

Nordsjælland - 16. september 2021 kl. 17:19 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Borgere, interessenter og kommuner har indsendt i alt cirka 200 forslag til, hvor Danmarks næste ti naturnationalparker skal ligge. Miljøministeriet er nu klar med en bruttoliste med 23 forslag til mulige naturnationalparker - heraf er de tre placeret i Nordsjælland.

I forvejen er centrale dele af Gribskov allerede udpeget på linje med fire andre naturområder i Jylland til at være naturnationalpark.

Opfølgningen - 10 parker mere - er at finde yderligere 10 store sammenhængende statsejede naturområder, hvor store pattedyr fremover kan græsse året rundt omgivet af gamle træer, genskabte vandhuller, vilde blomster og et summende insektliv - men bag hegn.

Det har fået omkring 300 borgere, organisationer og kommuner til at sende deres idéer ind, hvilket glæder miljøminister Lea Wermelin (S).

- Naturen har brug for meget mere plads, og det er vi i fuld gang med at skabe med Danmarks kommende naturnationalparker. Det er fantastisk at mærke den store interesse derude, som de mange forslag vidner om. Nu starter processen så for alvor med udvælgelsen af de sidste 10 naturnationalparker på statens arealer, hvor der bliver offentlige møder alle 23 potentielle steder og plads til debat. Men der er mange myter derude, og derfor er jeg også på en mytedræber-mission i debatten. Jeg vil gerne understrege, at der skal være både spændende friluftsliv og god dyrevelfærd i de kommende naturnationalparker, udtaler hun i en pressemeddelelse om bruttolisten.

En række Kriterier har indgået i udpegningen af områderne - blandt dem biodiversitetsindhold, Natura 2000-arealer, egnethed til helårsgræsning samt en overordnet vurdering af om der er en hensigtsmæssig afgrænsning af det statsejede område, infrastruktur samt hensynet til fortidsminder.

Nu skal forslaget til bruttoliste om placering af de næste naturnationalparker præsenteres for to nationale arbejdsgrupper samt relevante ministerier og kommuner med henblik på kommentarer og input. Der vil også bliver afholdt lokale arrangementer i mulige naturnationalparker for at inddrage de lokale synspunkter. En politisk beslutning forventes til december i år.

Helsingør-borgmester Benedikte Kiær (K) oplyser, at kommunen ikke selv er blandt forslagsstillerne. Men både Hellebæk og Horserød Hegn ligger i kommunen.

- Hellebæk giver god mening. Her går allerede kreaturer som landskabsplejere, og det passer fint til til Hellebæk Kohave og man kan måske gøre det område større uden at ændre så meget i området. Med hensyn til Horserød ser det sværere ud. Det er en skov gennemskåret af en større vej - og selve området har en meget høj skovandel. Så jeg synes helt klart, man skal gå videre med Hellebæk, siger hun.

Borgmester i Gribskov Kommune, Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov) er ikke begejstret for, at Tisvilde Hegn er med på bruttolisten.

- Grundlæggende er konceptet med naturnationalparker, fint - og passer godt ind i nationalparken. Der hvor vandende skilles er, at områderne skal hegnes ind. Det er vi imod, hvilket vi har indleveret høringssvar på omkring Gribskov naturnationalparken. Så vi har samme bekymring omkring Tisvilde Hegn, siger han.

Anders Gerner henviser til bekymring for dyrevelfærden.

- Vi har set på Mols, at der kan være udfordringer med velfærden. Og så mener jeg helt grundlæggende ikke, at vi skal lukke dyr, som lever frit, inde. I dag bevæger krondyr sig fra Asserbo Plantage og Tisvilde Hegn gennem agerlandet og moser ind til Gribskov. Det har de gjort gennem hundreder af år og det er et smukt syn at opleve og det vil jeg kæmpe for at kunne beholde, siger borgmesteren.