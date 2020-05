Detr kan være svært at få flere i ældreplejen til at gå på fuld tid, siger Lene Lindberg, formand for FOA Nordsjælland

Send til din ven. X Artiklen: Flere plejere går på fuldtid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere plejere går på fuldtid

Nordsjælland - 15. maj 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods ihærdige indsatser for at få flere varme hænder i ældreplejen kniber det landet over stadig at få flere ansatte plejere til at gå på fuld tid.

Læs også: Flere er kommet på fuld tid i Helsingørs ældrepleje

Både i 2015 til 2019 var det på landsplan kun hver tiende - henholdsvis 9,9 og 10,4 procent - af de ansatte i ældreplejen, der var på fuld tid.

I samme periode har Helsingør dog øget antallet fuldtidsansatte fra 23,8 til 29,6 procent.

Kun to kommuner, Samsø og Rødovre, havde i 2019 en større andel plejere end Helsingør Kommune, der arbejder 37 timer om ugen.

- Hvis vi skal give vores ældre medborgere den bedst mulige omsorg i hverdagen er det helt afgørende, at der er hænder nok til at løfte opgaven. Og da der er rift om medarbejderne, har det stor betydning for ældreplejen, at så mange af vores dygtige medarbejdere bidrager så mange timer som muligt til glæde for vores ældre. Jeg er glad for, at det sker i vores kommune, siger borgmester Benedikte Kiær (K).

Helsingør Kommune tilbød sidst i 2017 alle ansatte i ældreplejen muligheden for at få øget arbejdstid. Kommunen har også i de seneste år brugt finanslovsmidler målrettet bemandingen på ældreområdet.

Men det kan være svært at få flere til at vælge fuld tid i Helsingør og på landsplan. Og det skyldes ikke blot, at nogle vælger nedsat tid for at få familielivet til at gå op, mener Lene Lindberg, formand for FOA i Nordsjælland, og medlem af Helsingør byråds Sundheds- og Omsorgsudvalg.

- Jeg kan se på de lønsedler vi får ind, at mange af vores medlemmer i realiteten arbejder fuldtid. De er ansat på deltid i én kommune og er så tilknyttet som vikarer i andre kommuner. Nogle vælger også bevidst at gå på deltid og så arbejde ved siden af i psykiatrien eller på et hospital for at få et bredere cv. Dybest set handler det om størst mulig indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejdsliv, når man vælger den løsning, siger Lene Lindberg, der dog mener, at Helsingør-tallene er flotte.

- Der gøres en stor indsats for at beholde elever efter endt uddannelse, og det betyder noget, at vi har en sosu-skole i Helsingør. Af et hold på 12 har de 11 netop fået ansættelse i Helsingør, siger hun.