Flere patienter - men langt til hospitaler når loftet

Nordsjælland - 18. november 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Tirsdag morgen var der 112 patienter med covid-19 indlagt på hovedstadens hospitaler, hvoraf de 17 var indlagt på en intensiv afdeling. Til sammenligning, så var der, da første bølge toppede tilbage i marts måned, 196 indlagte med 69 patienter under intensiv behandling. I mellemtiden har vi haft en sommer med meget lave smittetal, og i august var hovedstadens hospitaler på et tidspunkt nede på en enkelt indlagt patient. Siden september har man dog kunnet se stigende smittetal og flere indlæggelser.

Selvom anden bølge lige nu ser ud til at være lidt mindre end forårets udbrud, så betragtes tallene alligevel nøje ude på hospitalerne og i Regionens kriseledelse, der har Region Hovedstadens koncerndirektør Svend Særkjær siddende for bordenen. Her sidder også hospitalernes direktioner og andre embedsfolk.

- Vi har lige nu de højeste tal siden maj, og vi er gået en smule op af bekymringsskalaen, selvom vi stadig ligger på det laveste beredskabstrin - både når det gælder indlæggelser og indlæggelser på intensiv, siger Svend Særkjær i en kommentar til de aktuelle tal.

Skifter ved 180 Hvor regionens kriseledelse i foråret mødtes hver eneste dag, så nøjes man aktuelt med to ugentlige møder. I modsætning til i foråret, hvor sygdommen var ny og ukendt, og hvor hospitalsvæsenet aflyste behandlinger og operationer på stribe for at give plads til et omfattende corona-beredskab med personale og senge parat til at modtage et ukendt antal patienter, så der nu udarbejdet en præcis plan for, hvordan hospitalerne skal skalere op, hvis der kommer flere indlagte. Således går man først fra skaltrin 1 til 2 ved over 180 indlagte, og for intensivpatienterne skifter man til næste trin ved over 23 indlagte - seks mere, end der er i dag. Men tallene forandrer sig forandrer sig dag for dag.

- Vi følger udviklingen med opmærksomhed. Bekymringen gælder i første omgang de øvrige patienter, som bliver påvirket af et øget indtag af covid-19 patienter. Vi kan komme i den situation - og kan begynde at gøre det allerede lokalt på enkelte afdelinger - hvor vi må udskyde enkelte behandlinger. Ikke de livstruende ting, men for eksempel planlagte undersøgelser, siger koncendirektøren.

Med 112 indlagte er der et stykke vej, før regionen skifter fra skalatrin 1 til 2.

Stadig luft - Vi har stadig luft og ledig kapacitet, hvis det enkelte hospital bliver belastet meget. Lige nu sender vi således patienter, der er i isolation, fra Herlev hospital til Rigshospitalet. Og der kan opstå den situation, at der opstår lokale smitteudbrud på hospitalerne, som vi ser på Bispebjerg, hvor der er lidt flere hjemsendte, hvilket påvirker kapaciteten, siger Svend Særkjær, der dog ser afgørende forskelle i forhold til foråret.

- Ser vi isoleret på covid-beredskabet, så er der rimelig god luft i forhold til vores beredskabsplaner. Og vores håb er at tallene for indlæggelser stabiliserer sig i løbet af næste uge. I modsætning til i foråret ved vi i dag, hvad der virker på smitteudbredelsen, og det giver lidt ro i maven. Samtidig ser vi, at dagens covid-19 patienter er indlagt i halv så lang tid som i foråret, hvilket gør, at vi kan have et større patientflow.

Fire trin Regionens skalatrin 4, der er højeste niveau har plads til 360 indlagte og isolerede covid19 patienter - heraf 95 på intensiv-afdelinger.

- Når vi derop, så taler vi om rigtig mange aflysninger af andre også alvorlige behandlinger. Men vi regner ikke med, at vi kommer derop. Inden da vil der formentlig blive indført strammere restriktioner. Men skulle antallet af indlagte gå gennem loftet, så taler vi om udveksling af patienter på tværs af regionerne. Vi så jo i foråret, at der kan være stor regional forskel på udbredelsen af smitten, siger koncerndirektøren.

Behovet for at skalere op eller ned til enten flere eller færre pladser til COVID-19-patienter vurderes og besluttes løbende i regionens kriseledelse. Det sker på baggrund af en dalg opdateret prognose, der viser udviklingen i smitte og indlæggelser.

Herudover deltager den regionale koordinator for intensivområdet i kriseledelsesmøder med jævne mellemrum. Endelig varsler Sundhedsstyrelsen regionerne, hvis smittespredningen pludselig er stigende.

Behovet for at skalere op eller ned afhænger ikke kun af, hvor mange patienter, der er indlagt med COVID-19. Det har også betydning, hvor mange patienter, der i øvrigt er indlagt. Hvis der for eksempel er få øvrige patienter indlagt på intensiv, vil der kunne varetages COVID-19-patienter på nogle af de eksisterende intensivpladser, og behovet for at oprette ekstra intensivkapacitet vil være mindre.