Flere nære behandlinger

Det regionale sundhedshus i Murergade i Helsingør har eksisteret siden 2013, da hospitalet i byen blev lukket. Planen er at tilbuddet skal flytte ind i det store sundhedshus, sm Helsingør kommune er ved at opføre. Foto Allan Nørregaard

Nordsjælland - 31. august 2020

Der tegner sig et politisk flertal for at øge mængden af ambulante forløb, som kan gennemføres lokalt og nært i et regionalt sundhedshus i Helsingør, så patienterne ikke behøver foretage en rejse til Nordsjællands Hospital i Hillerød.

Det får betydning for eksempelvis kontroller af hjertepatienter og patienter med KOL eller diabetes i primært Helsingør, Fredensborg og Hørsholm. Kommuner, hvis borgere i dag er tilknyttet det regionale sundhedshus i Murergade i Helsingør, hvor der er både akutklinik og ambulatorier.

Et flertal i regionsrådet bestående af Socialdemokratiet, De radikale og Venstre ønsker at fordoble sundhedshusets kapacitet for ambulante behandlinger fra 5000 til 10.000 årligt i forbindelse med en kommende flytning til det sundhedscenter, Helsingør Kommune er ved at opføre ved Prøvestenscenteret. .

Et stort mindretal bestående af Konservative, DF, Liberal Alliance, SF og Enhedslisten vil gå endnu længere og ønsker en model med 26.000 ambulante forløb.

- Det er vigtigt at vi sikrer os nærhed i sundhed. Det er mange partier gået til valg på, så skal man også levere i sager som denne. Helsingør Hospital blev nedlagt før tid, og man skylder helsingoranere og omegnskommunerne noget ekstra, mener den konservative formand for regionsrådets sundhedsudvalg, Christoffer Buster Reinhardt.

Men at fordoble den ambulante kapacitet i regionens sundhedshus er i meget ambitiøst, siger den socialdemokratiske gruppeformand Leila Lindén.

- Model 1, en fordobling af kapaciteten er ikke en smal løsning. Model 2+ med 26.000 ambulante forløb er urealistisk. Det ser ikke ud til, at man vil kunne finde patienter nok. Vi ser i forvejen en nedgang i antal ambulante besøg på grund af nye teknologiske muligheder, hvor patienter kan behandles hjemme og tale med en læge, de kender. Mange konsultationer kan klares fra distancen, og de teknologiske muligheder som vi er blevet bedre til at bruge under corona-krisen er kommet for at blive, siger hun.