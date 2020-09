Flere kommuner med nye tiltag mod coronasmitte

Coronasmitten spreder sig atter over hele landet, og det får nu flere nordsjællandske kommuner til at komme med nye tiltag for at bremse smitten.

Nordsjælland - 22. september 2020 kl. 04:09 Af Joachim Christensen, Jeppe Helkov og Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere handelsgymnasier i Nordsjælland går nu nye veje i kampen for at undgå spredning af coronavirus.

Hillerød Handelsgymnasium, der hører under uddannelsesinstitutionen Unord, vil fremover hver dag sende en tredjedel af eleverne hjem for at modtage undervisning digitalt. Også selv om der ikke er smittede i klasserne.

- HHX-bekendtgørelsen giver mulighed for, at vi i 20 procent af tiden kan lave virtuel undervisning. Det gør vi brug af for ikke at have så meget pres på den offentlige transport og på kantinen. Vi sender otte klasser hjem hver dag, og det kan så være 1. årgang mandag og 2. årgang tirsdag, forklarer rektor Jesper Als.

På Unords handelsgymnasier i Frederikssund og Lyngby er ordningen allerede iværksat. Tiltaget i Hillerød kommer efter der i weekenden blev konstateret to elever og en lærer smittet på handelsskole og HHX i Hillerød.

Også Sundhedsstyrelsen tog mandag nye skridt og anbefaler nu, at børn og unge dropper fællesfødselsdage og lejrture. På Gilbjergskolen i Blistrup i Gribskov Kommune blev tre klasser og deres lærere sendt hjem fredag.

Blandt andet blev hele 6. årgang sendt hjem efter en lejrskole, hvor en corona-smittet elev var med.

- Vi ser flere smittetilfælde blandt børn og unge lige nu, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved, siger overlæge i Sundhedsstyrelsen, Bolette Søborg

I Rudersdal Kommune modtager alle borgere over 18 år i disse dage et brev fra borgmester Jens Ive (V), hvor han opfordrer dem til at hjælpe med at få nedbragt corona-smitten.

Rudersdal er en af de kommuner i landet, som er markant over den såkaldte bekymringsgrænse på 20 smittede per 100.000 indbyggere. Tallet for Rudersdal er per den 20. september på 69 smittede per 100.000 indbyggere.

- Jeg sendte et lignende brev ud til borgerne i foråret, og dengang blev det taget til efterretning, og vi fik bremset smitten, så vi kunne genåbne Rudersdal. Og det er faktisk det, vi nu beder om hjælp til igen, for vores smittetal er for højt, siger Jens Ive.