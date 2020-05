Undersøgelsen fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed sammenligner arbejdstiden blandt social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde.

Flere er kommet på fuld tid i Helsingørs ældrepleje

Nordsjælland - 15. maj 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens det på landsplan kun er hver tiende (10,4 procent) af de ansatte i ældreplejen, der arbejder på fuld tid, så er det i Helsingør Kommune knap hver tredje medarbejder (29,6 procent), der er oppe på fuld tid. Det viser en ny bechmarkingsrapport fra Social- og Indenrigsministeriet.

Siden 2015, er antallet fuldtidsmedarbejdere i kommunens ældrepleje steget fra 23,8 procent, altså fem hele procentpoint.

Kun to kommuner, Samsø og Rødovre, havde i 2019 en større andel plejere end Helsingør Kommune, der arbejder 37 timer om ugen.

Landet over er der mangel på arbejdskraft i ældreplejen, derfor kan det have stor betydning for vagtskemaer og arbejdspres, at mange medarbejdere arbejder 37 timer om ugen. Derfor har Helsingør Kommune også i flere år arbejdet tæt sammen med de ansatte om at få flere til at vælge fuld tid.

- Hvis vi skal give vores ældre medborgere den bedst mulige omsorg i hverdagen er det helt afgørende, at der er hænder nok til at løfte opgaven. Og da der er rift om medarbejderne, har det stor betydning for ældreplejen, at så mange af vores dygtige medarbejdere bidrager så mange timer som muligt til glæde for vores ældre. Jeg er glad for, at det sker i vores kommune, siger borgmester Benedikte Kiær (K).

Helsingør Kommune tilbød sidst i 2017 alle ansatte i ældreplejen muligheden for at få øget arbejdstid. Center for Sundhed og Omsorg er hele tiden opmærksomme på ønsker fra medarbejdere om øget arbejdstid. Desuden har kommunen i 2018 og 2019 anvendt finsanslovsmidler, der var målrettet bedre bemanding på ældreområdet, til at tilbyde både ansatte og nyansatte fuldtidsstillinger.

En Rekrutterings Task Force i Center for Sundhed og Omsorg er nedsat for hele ældreområdet, og de har hele tiden været fokus på så stor fleksibilitet i forhold til arbejdstidstilrettelæggelse som muligt i forhold til opgaverne, hvilket også indebærer tilbud om øget arbejdstid.

Helsingørs sundheds- og omsorgsudvalg Johannes Hecht-Nielsen (V) er glad for udviklingen:

- Det er glædeligt, at den strategi vi har haft i flere år om, at sikre flere fuldtidsansatte i ældreplejen ser ud til at lykkes. Det er ikke alene med til at sikre flere hænder i ældreplejen, men det hæver også det faglige niveau, når flere medarbejdere arbejder i flere sammenhængende timer," siger Johannes Hecht-Nielsen.

Fællestillidsrepræsentant på Sundhed og Omsorg Margit Koch, FOA, glæder sig over, at de kollegaer, der har ønsket at gå op i tid, også har fået muligheden for det.

- Vi har en fælles interesse i, at der er så få ubesatte stillinger i ældreplejen som muligt. Det er vigtigt, at vi er sammen om at rekruttere og fastholde faguddannet personale. Det viser vores strategiarbejde i Task Force gruppen. Når det er lykkedes at hæve antallet af fuldtidsansatte, skyldes det ikke mindst, at der har været et tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere i ældreplejen. Blandt andet er alle medarbejdere blevet spurgt til, om de gik med et ønske om at gå op i tid. Og de der var, har alle fået ønsket opfyldt, siger Margit Koch.

Et typisk eksempel kan være, hvis en ansat natte- eller aftenvagt ønsker at gå på fuld tid, kan det ske ved at få en til to dagvagter oveni.

- Jeg kan se, at vi får flere ansøgere til stillinger, som gerne vil på fuld tid. Gennem det sidste års tid - og især her under covid-krisen er der kommet stor fokus på vore faglighed. Vi høster anerkendelse ude i samfundet for den opgave vi løser. Og jeg ser folk, som måske har været ude i andre brancher, nu vender tilbage til deres gamle fag, siger Margit Kock