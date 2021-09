I løbet af 2022 kommer yderligere 221 elbusser og 1 brintbus i drift på Sjælland, oplyser Movia Foto: Movia/Ulrik Jantzen

Send til din ven. X Artiklen: Flere elbusser ud på vejene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere elbusser ud på vejene

Nordsjælland - 09. september 2021 kl. 13:30 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Movia og 11 kommuner har med et nyt udbud valgt at sende yderligere 34 nye klimavenlige elbusser på vejene fra slutningen af næste år. Hermed vil 24 pct. af Movias busflåde fra udgangen af 2022 være elbusser. Med Movias nye udbud kommer Solrød, Rudersdal, Furesø og Allerød med på den grønne bølge.

Movia har sammen med kommuner og regioner et fælles mål om, at alle Movias busser skal køre fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen kører på el.

Fire af de 11 kommuner får nu for første gang elbusser, og de ser frem til at bidrage til at indfri de grønne ambitioner og klimamål for kollektiv transport.

34 nye elbusser I Furesø, Allerød, Hillerød, Rudersdal og Egedal kommuner sættes busserne ind på linjerne 332, 333, 334, 335, 336 og 385





I Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gentofte kommuner kommer de nye elbusser til at køre på linjerne 190, 192 og 194.





I Lejre, Roskilde og Solrød kommuner sættes nye elbusser ind på linjerne 215, 219, 223, 233 og 236





De 34 nye elbusser bidrager til en samlet reduktion af CO2-udledningen på i alt 2.400 tons årligt.





Kilde: Movia I Furesø, Allerød, Hillerød, Rudersdal og Egedal kommuner sættes busserne ind på linjerne 332, 333, 334, 335, 336 og 385I Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gentofte kommuner kommer de nye elbusser til at køre på linjerne 190, 192 og 194.I Lejre, Roskilde og Solrød kommuner sættes nye elbusser ind på linjerne 215, 219, 223, 233 og 236De 34 nye elbusser bidrager til en samlet reduktion af CO2-udledningen på i alt 2.400 tons årligt.Kilde: Movia Blandt dem er Allerød Kommune, hvor formanden Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalger, Miki Dam Larsen (S) kalder indførslen af el-busser på tre af busruterne i kommunen »et skridt mod realisering af vores klimaplans mål om at reducere CO2 udledningen fra transport i kommunen og inspireret andre til at skifte til miljøvenlig transport«.

Formand for Furesø Kommunes udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, Lene Munch-Petersen glæder sig over, at elbusser forurener og støjer mindre.

- Flere el-busser i vores kommune er virkelig godt nyt for borgerne og i tråd med Furesøs 2030-mål om at sænke CO2-udledningen i transportsektoren med 70 procent. Alle vores busser skal køre på fossilfrit brændstof i fremtiden, og der skal være nok ladestandere til elbiler rundt omkring i Furesø. I forslaget til næste års budget har et bredt flertal af Furesø Byråd derfor sat penge af til elbusser, og det skal undersøges nærmere, hvor der kan sættes endnu flere ladestandere op i Furesø, siger hun.

Movia har allerede 114 elbusser kørende og inden udgangen af 2022 bliver yderligere 221 elbusser og 1 brintbus idriftsat. Sammenlagt svarer det til 24 procent. af Movias busser.

Movia har i 2020 fastlagt et fælles mål i mobilitetsplanen om, at alle busser kører fossilfrit i 2030, heraf mindst halvdelen på el. Movias flextrafik skal udelukkende køre i elbiler senest i 2030, og alle nye tog på lokalbanerne skal være eldrevne.