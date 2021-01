Hidtil er det især bybusser, der er omstillet til eldrift. Nu kommer turen til de nogle af de regionale linjer. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Flere elbusser på vej - om to år

Nordsjælland - 15. januar 2021 kl. 14:24 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

12 sjællandske og nordsjællandske buslinjer, der tilsammen transporterer to millioner passagerer, skal fra 11. december 2022 betjenes af 26 nye elbusser.

Region Hovedstaden, Region Sjælland, Frederikssund, Lejre og Roskilde Kommuner har netop besluttet, at buslinjerne skal overgå til el-drift efter et udbud, som Movia netop har afgjort.

Med den regionale og kommunale beslutning om at gå fra diesel til el på de 12 buslinjer, tager de to regioner, tre kommuner og Movia endnu et skridt mod målet om, at alle busser på Sjælland skal køre fossilfrit i 2030 - heraf mindst halvdelen på el. Med øget grøn omstilling bidrager kommuner, regioner og Movia samtidig til at indfri den nationale målsætning om 70 procent CO2-reduktion inden 2030.

De 12 buslinjer er: 98N, 207, 221, 226, 227, 230R, 231, 315, 316, 317, 318, og 380R.

De fire linjer, 315, 316, 317, 318, kører i Frederikssund Kommune, og vil blive betjent af syv busser. Overgangen til el vil spare kommunen for 470 ton CO2 om året.

- I Frederikssund Kommune har vi en ambitiøs klimastrategi, der skal gøre kommunen som virksomhed uafhængig af fossile brændsler i 2030. Derfor ligger det i fin forlængelse af vores egne indsatser, at Movia fremadrettet medvirker til at gøre den kollektive personbefordring mere klimavenlig. Jeg ser med stor glæde frem til at byde nye busser med nul- emission velkommen i gadebilledet i vores kommune, udtaler borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen (V), i en pressemeddelelse.

Når de 26 nye elbusser sættes i drift i 2022 vil i alt 284 busser køre på el på hele Sjælland. Det svarer til 20 pct. af Movias samlede antal busser. Hertil kommer syv el-havnebusser i Københavns Havn. De 26 nye busser støjer mindre og giver en årlig reduktion på 1900 tons CO2, 7,6 tons NOx og 35 kilo partikler.

Når der indføres elbusser på buslinjerne 230R, 380R og 98N vil være de første regionale elbusser i Region Hovedstaden, der overgår til el. 380R kører i Gribskov og Hillerød Kommuner, men finansieres hovedsageligt af Region Hovedstaden.

- Det viser tydeligt, at en omstilling til nulemission også er realistisk på de længere regionale ruter, og det er en meget vigtig milepæl for os i forhold til at nå vores ambitiøse målsætning om emissionsfri busdrift i 2030, siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S).