Antallet af unge med Covid-19 stiger. Det samme gør antallet af anmeldelser til politiet om, at de unge fester i flok og dermed overtræder epidemiloven. Foto: Thomas Olsen

Flere anmelder unge for at feste i flok

Nordsjælland - 04. maj 2020 kl. 04:00 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debatten om de unges adfærd i forhold til coronavirus får ny vind i sejlene. I den forgangne weekend har Nordsjællands Politi modtaget »ret mange anmeldelser« om unge, der bryder det gældende forsamlingsforbud på ti personer.

- Vi har modtaget ret mange anmeldelser om unge mennesker, der har forsamlet sig ved skoler og idrætsanlæg for at holde fest. Om det er fordi naboer er mere tilbøjelige til at anmelde, eller om flere unge rent faktisk forsamler sig, det kan vi ikke vurdere, men der er helt klart kommet flere anmeldelser, fortæller pressemedarbejder ved Nordsjællands Politi, Magnus Snoer.

Det stigende antal anmeldelser kommer umiddelbart efter, at direktør Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut i torsdags berettede, at et stigende antal unge bliver testet positive for Covid-19 og her nævnte, at de unge tager for let på situationen. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet.

Det stigende antal henvendelser til Nordsjællands Politi har kun i et enkelt tilfælde ført til sigtelser for brud på epidemiloven. Det skete lørdag aften i Hillerød ved idrætshallen til Sophienborgskolen. Loven tillader forsamlinger på op til ti mennesker.

- Her traf vores patrulje 11 unge mennesker, flere af dem under 18 år, så vi har i den forbindelse også underrettet relevante voksne, fortæller Magnus Snoer.

De 11 unge kan alle se frem til at modtage en bøde 2500 kroner for overtrædelsen.

Nordsjællands Politi har også været kaldt ud til flere andre steder hen over weekenden, men det var alene lørdag aften i Hillerød, at for mange var forsamlet, og i dette tilfælde altså bare en enkelt for meget.

Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut er blevet kritiseret for at »udskamme« de unge. Stigningen i antallet af smittede kan således også ses som et udtryk for, at et stigende antal unge - på ansvarlig vis - lader sig teste.

Politiet roser i øvrigt borgerne for at holde afstand, når vejret er godt.