Flere anmelder ulovlig afskydning

Der har i det forgangne døgn været flere anmeldelser om afskydning af fyrværkeri forskellige steder i Nordsjællands politikreds. Blandt andet blev der kastet med kanonslag ved Kokkedal Station ved 17-tiden Lillejuleaftensdag. Der var dog hverken fyrværkeri eller mulige gerningsmænd at se, da en patrulje kort efter kørte rundt i området. Omkring klokken 21 skød nogle unge mennesker fyrværkeri af mod hinanden samt mod biler og bygninger på Ny Harløsevej i Skævinge og ved 22-tiden skudt blev der fyrværkeri af på Pontsøvej i Helsingør. Her var dog ingen personer at se, da en patrulje få minutter senere kom til stedet. En gruppe drenge skød klokken 03.19 natten til torsdag med fyrværkeri mod nogle parkerede biler på Nærum Vænge i Nærum. Drengene var ikke at se, da en patrulje kom til stedet og efterfølgende kørte rundt i området.