Flere ældre presser hospital

Men kombinationen af en aldrende befolkning og samme antal sengepladser giver frygt for overbelægning. Fire kommuner: Halsnæs, Hillerød, Frederikssund og Helsingør er bekymrede over situationen.

- Vi oplever allerede i dag, at borgerne udskrives stadig hurtigere fra hospitalet. Nordsjællands Hospital har i forvejen noget nær danmarksrekord i korte liggetider, og den udvikling ventes at fortsætte. Men kortere liggetider betyder, at der lægges et stort pres på, at kommunerne kan pleje og passe mange af de udskrevne patienter. Og det er vi ikke rustet til i det omfang, hverken økonomisk eller personalemæssigt, hvor vi oplever rekrutteringsproblemer og at ældrebefolkningen stiger, siger Helsingør-borgmester Benedikte Kiær (K).

De fire kommuner har i et høringssvar opfordret Region Hovedstaden til at have en plan B klar for den situation, at der opstår kapacitetsproblemer på det kommende hospital.

Og en plan B er på vej i form af en analyse af kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland, som skal rumme en række løsningsforslag. Analysen skal ligge klar til efteråret.

Formand for regionens sundhedsudvalg Christoffer Buster Reinhardt (K), fortæller at et enigt udvalg kræver, at analysen også ser på en løsningsmodel, hvor man bevarer sengepladser på Frederikssund Hospital i stedet for en total lukning af matriklen.