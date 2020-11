Fjerbold handler også om netværk

Evnerne til at skabe stærke samarbejder, tænke kreativt for at få flere medlemmer og viljen og evnen til at skabe en forening, hvor eliten og bredden spiller hinanden gode har nu sikret Værløse Badminton titlen som Årets Forening 2020 i DGI Nordsjælland..

Værløse Badminton har, i samarbejde med DGI Nordsjælland og badmintonklubber i Farum, Birkerød, Ledøje-Smørum, Måløv og Herlev/Hjorten, etableret et nyt netværk for klubbernes ungdomsafdelinger.

Netværket tilbyder niveauspecifik træning til medlemsklubberne, som gør det attraktivt for alle ungdomsspillere at forblive i den lokale klub i hele deres ungdomstid, mens de også danner nye relationer i de andre netværksklubber.

Foruden samarbejdet med de andre foreninger, så har Værløse en målsætning om en medlemsvækst, så medlemstallet hedder 350 børn og unge inden for de næste to år.

Der har været 120 børn til prøvetræninger, som blev afviklet hen over efteråret. En handling som stemmer tydeligt overens med Værløse Badmintons vision om at få flere børn ind i foreningen. Det seneste år har Værløse Badminton haft en medlemsvækst på 60 nye børn.

I begrundelsen for prisen hedder det også, at Værløse er en god rollemodel, fordi de er i stand til at bevare et højt niveau på banen, og samtidig er gode til at rekruttere nye medlemmer. Værløse Badminton fokuserer på uddannelse af egne trænere blandt klubbens elitespillere. På den måde er elitespillerne i stand til at give noget videre til klubbens yngre medlemmer og til de voksne motionister.