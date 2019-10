Se billedserie - Vi ser det at stoppe erhvervsfiskeriet i Arresø på samme måde, som hvis vi undlader hugst i dele af skoven. Det er en beslutning vi træffer som lodsejer, siger skovrider Jens Bjerregaard, der medgiver det var en fejl, da Naturstyrelsen undervejs i forløbet henviste til nationalparken som begrundelse for at stoppe fiskeriet. Foto Karl Erik Frederiksen

Fiskestop ville også være kommet uden nationalparken

Nordsjælland - 29. oktober 2019 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beslutningen om ikke at forlænge kontrakten med Arresøs eneste erhvervsfisker ville være kommet, også selvom nationalpark Kongernes Nordsjælland ikke var oprettet, siger skovrider Jens Bjerregaard Naturstyrelsen i Nordsjælland, efter at spørgsmålet har været diskuteret i nationalparkens bestyrelse tidligere på ugen.

Fra Nordsjællands landboforening og fra den private lodsejerorganisation, der også sidder i bestyrelsen, er beslutningen blevet set som et afskrækkende eksempel på, hvad nationalparken kan betyde for erhvervenes vilkår i parken. Men den tolkning er skovrider Jens Bjerregaard ikke enig i. Han mener, Naturstyrelsen har handlet som enhver privat lodsejer har ret til, både i og uden for parken.

En god snak

- Vi havde en god drøftelse i bestyrelsen. Det er klart, at det omkring nationalparkens dannelse har været et følsomt emne. Men parken sikrer landbruget og frivillighed i alle tiltag på privat jord. Det ligger os på sinde, at erhvervene ikke begrænses mod deres vilje. Nogle har set det som en begrænsning, at vi ikke forlænger kontrakten om fiskeriet. Men det kortre af det lange er, at vi har en kontrakt der står til udløb. Vi er forpligtet til at sende i udbud, hvis der skal fiskes. Men da ålen er rødlistet, og Ices (Det Internationale Havundersøgelsesråd, red) anbefaler et forsigtighedsprincip, mener vi - som lodsejer - at der ikke bør være ålefiskeskeri. Og da sandartfiskeriet er meget svingede fra år til år, kan det ikke udbydes på samme måde, siger han

Vi skal få foran

I stedet vil Naturstyrelsen forsøge at få skabt vilkår for et rigtig godt sandartfiskeri for lystfiskere, plus kommercielt fiskeri i de gode år.

- Vi ser det at stoppe erhvervsfiskeriet i Arresø på samme måde, som hvis vi undlader hugst i dele af skoven. Det er en beslutning vi træffer som lodsejer. Lidt som når en landmand lægger marker brak, opsiger eller udskifter en forpagter. Det svarer også til at når du forpagter areal af os, så er der begrænsninger på brug af pesticider og gødning. I den her sag mener jeg godt staten kan gå foran og beskytte en art, siger Jens Bjerregaard.

Åben for forslag

Han er dog med på, at fiskeriet, og fiskernes landingssted ved Ågabet også har kulturhistoriske værdier.

- Det berører mig da, at Halsnæs kommune har skrevet og påpeget de her ting. Vi skal drøfte det videre og finde en fornuftig løsning. Vi har i den gældende kontrakt en forpligtelse for forpagteren at rydde området, når kontrakten ophører. Men er der andre, kommunen eller museet, der vil overtage den forpligtelse, så er vi da åbne for at tale om det, siger han.

Også formanden for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, landmand Carl F. Bruun mener, at Naturstyrelsen har lov til at gøre, som den gjorde.

- Nationalparken bygger på frivillighed for den enkelte lodsejer. Som lodsejer for Arresø, kan Naturstyrelsen beslutte hvad den vil for fiskeriet på Arresø. Det har bare ikke noget med nationalparken at gøre. For det har vi ikke bemyndigelse til at blande os i, siger Carl F. Bruun.