Fiskerlejet skal fortælle historier om Arresø

Nordsjælland - 30. marts 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Erhvervsfiskeriet på Arresø lakker mod enden. Ved nytår er det endegyldigt slut, når den sidste forlængelse udløber. Men en forening arbejder hårdt på at bevare fiskerlejet Ågabets overflødiggjorte bygninger og kajanlæg og få det indrettet og anvendt som ubemandet formidlingscenter.

Det er Foreningen Ågabets Bevarelse, der nu har udarbejdet projektplan og søger midler fra Halsnæs Visionspulje

Men en alvorlig prøve på projektets bæredygtighed bliver at skaffe en sikkerhedsstillelse på 250.000 kroner. Naturstyrelsen ejer arealet, som bygningerne ligger på, og stiller et krav om sikkerhed for, at bygningerne eventuelt senere bliver fjernet. Et lignende krav var stillet til de erhvervsfiskere som nu ophører med at fiske i søen - som nogle af de sidste ferskvandsfiskere herhjemme.

- Naturstyrelsen har nikket ja til, at vi kan overtage bygningerne, hvis vi klan stille med beløbet, forklarer Jette Haugaard. Selvom hun bor på Garbolund på den anden side af Arresø, er hun en af tovholderne i projektet.

- Vi har nu sendt en ansøgning af sted til Halsnæs Kommunes Visionspulje, fortæller hun.

Løfter sløret Ansøgningen er ledsaget af en forretningsplan, der løfter sløret for, hvilken retning foreningen forestiller sig for et formidlingscenter i lejet. Et center, der som udgangspunkt er ubemandet, drevet af frivillige, men som kan bruges til både udstillinger samt arrangementer.

I film og udstillinger skal de besøgende møde naturen og miljøet i og omkring Arresø samt om søens historiske erhvervsferskvandsfiskeri, som går helt tilbage til Frederik II. Og måske kan det suppleres med udstillinger om genopretning af søens miljøtilstand, en opgave, som de tre kommuner omkring søen får pålagt.

Med i planen er et samarbejde med turbåden M/S Frederikke, der i dag har anløbssted i lejet.

Mange ideer - Vi har et godt samarbejde med Foreningen Arresøfarten ved formand Erik Pedersen, og gæsterne på Frederikke vil kunne opleve centeret som en del af turen, forklarer Jette Haugaard.

Ideerne om brugen af stedet er mange. I forretningsplanen kan man læse om en udstilling om bøndernes hoveriarbejde med ferskvandsfiskeriet og formidling af spor i landskabet omkring Arresø efter kronens fiskehoveri. Men også muligheder for undervisning af for eksempel lejrskolebørn i Garnhuset, spisning ved langborde langs fiskerlejets kaj og foredrag

om, historisk gastronomi og hoffets anvendelse af store mængder ferskvandsfisk fra Arresø. Man kunne også afholde pop-upmiddag med lokale føde- og drikkevarer, ferskvandsfisk og vilde planter.

Eller høre om »Fugleskydningens fornøjelige fortællere - historiefortælling i naturen« .

- Foreningens næstformand Per Andersen er formand for Fugleskydningsselskabet for Fr. Værk og Omegn, og vi har en føler ude hos Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs om et samarbejde om naturoplevelser, fortæller Jette Haugaard.

Der er også tanker om en innovationskøkken på stedet med fokus på de mange gode ferskvandsspisefisk, som i dag mest havner i gryderen i udlandet.

Ansøgningen til Halsnæs Kommunes Visionspulje er undertegnet af foreningens formand Mike Brammer, og i baggrunden er tidligere direktør for Fiskerimuseet i Esbjerg, Morten Hahn-Pedersen, der er landligger i Halsnæs, med i arbejdet.

Hør mere på bådtur - I forsøgte omgang har vi arrangeret to ture med Frederikke, den 27. juli og den 12. august fra 17.30-19.30, hvor vi vil fortælle mere om planerne, og hvor projektet står. Billetterne kan bookes hos Visitnordsjælland, siger Jette Haugaard.

Kommer den første kvarte million i hus, skal der søges fondsstøtte til istandsættelse af bygninger og opbygning af udstilinger til - ifølge budgettet -867.500 kroner. Til gengæld vil den årlige drift blot være 33.500 kroner, da der bliver tale om et ubemandet center.