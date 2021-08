Se billedserie Partifomand Pia Olsen Dyhr (SF) ombord på Regina sammen med fisker Søren Jakobsen. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Fiskere bed ikke på SF's havudspil

Nordsjælland - 30. august 2021 kl. 19:26 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

I 1993 havde 48 trawlere Gilleleje som hjemhavn, heraf var de otte store skibe på over 100 tons. I dag er der 12-14 både tilbage - ingen af dem store trawlere. Det fortæller Gilleleje-fisker Lasse Nordahl, der er en af de fiskere der holder ved. Men kommer der et totalt trawlforbud, så er det slut med Gilleleje som fiskerihavn, fortæller han. Sammen med Jan Nordahl, formand for Gilleleje-fiskerne, var han mandag i Helsingør Nordhavn, hvor SF præsenterede sine tanker om en bedre beskyttelse af havmiljøet.

SF vil have et totalt forbud mod trawl,der skal indfases over en periode, hvis længde er op til forhandling. SF vil presse på for at det kan gå hurtigt. Samtidig ønsker partiet et øjeblikkeligt forbud i de kystnære områder. Det skal forstås som de områder, der ligger inden for vandrammedirektivets områder. Det er én sømil ud for land, samt steder, hvor der er mindre end 10 meter til bunden, og hvor der typisk er ålegræs.

De to fiskere var flankeret af Svend Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, der også var inviteret med til seancen af SF. Han så ingen problemer i et kystnært forbud, hvis man tager hensyn til muslingefiskeriet.

- Fiskerne trawler på sand og mudderbund - ikke i ålegræsbæltet - og ikke inden for nogle sømil fra kysten, sagde han og opfordrede til dialog og samarbejde.

- Alle er interesseret i et godt havmiljø. Sammen med DN har vi foreslået udlæg af 10 procent af havområderne til beskyttede områder. Men man er nødt til at undersøge virkningen af et trawlstop. Lige nord for Gilleleje er der et område, hvor der har været trawlstop i 10-12 år - uden særlige resultater sagde han og tilføjer, at trawlfiskeriet er den helt store økonomiske motor i dansk fiskeri, og at en gradvis udfasning vil være det samme som at nedlægge dansk fiskeri - og 16.000 arbejdspladser i fiskeriet og følgeerhverv.

Omvendt ligger Øresund hen som et eksempel på, at et farvand trives, når der ikke trawles, fortalte chefen for Øresundsakvariet, havbiolog Jens Peter Jeppesen.

- Øresund har det i dag bedre end alle andre indre farvande efter trawlforbuddet i1932. Det er i dag en uoffciel havnationalpark, som meget gerne må blive officiel. Vi ser, at der årligt hives 2500 ton torsk op af garnfiskerne. Og vi har haft et par år med rekordmeget torskeyngel. Det er rigtigt, at der bliver færre af de helt store torsk på mellem 10-30 kilo, men det tror jeg skyldes global opvarmning, hvor de store fisk om sommeren trækker ud i Kattegat - og gemmer sig i vragene for beskyttelse. Tilsyneladende er det de store torsk, der søger koldere vande, siger Jens Peter Jeppesen, der anslår at 50 procent af yngelen fra Øresund vandrer op i Kattegat.

En der fisker i Øresund - men uden trawl - er Sørens Jacobsen, der siden 2001 har tjent sit udkomme ved at sætte garn - hovedsagelig efter søtunger.

- Jeg har mit udkomme, og der vil være plads til flere som mig, fortalte han under mandagens rundvisning på hans båd. Forslaget om trawlforbud havde han ingen kommentarer til. Men fiskeren, der samtidig er formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, så meget gerne at beskyttelseszonen i Øresund bliver udvidet til flere dele af den vestlige Østersø.