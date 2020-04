Se billedserie Trods afspærringen er der dog mulighed for at se til reden og opleve fiskeørnene, når de flyver til og fra reden. Der er bedst udsigt fra Gribsø Bakker, der ligger lidt udenfor det afspærrede område. Man skal juske en kikkert. Foto Per Ekberg

Send til din ven. X Artiklen: Fiskeørnepar tilbage på reden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fiskeørnepar tilbage på reden

Nordsjælland - 22. april 2020 kl. 16:30 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden et fiskeørnepar i 2013 slog sig ned i en rede i Vandmosen ved Gribsø har der været ørne i reden hver sommer.

I år har hunnen lagt foreløbig to æg - men farerne lurer for Nordsjællands eneste ynglende fiskeørnepar, der er i fuld gang med årets opgave, at opfostre et kuld unger inden de senaugust trækker tilbage til vinterkvarteret i Afrika.

I år ankom hunnen til reden den 4. april klokken 18.17, mens hannen ankom dagen efter klokken 6.23.

Tidspunkterne er helt præcise, for siden 2017 har et webkamera monteret på en stålgren over reden registret og streamet ørnenes familieliv, som bliver fulgt, delt og kommenteret af en trofast skare på fiskeørnenes egen Facebook-gruppe » Fiskeørneparret i Gribskov Skov«, bestyret af Dansk Ornitologisk Forening.

Og de to fugle ar ikke spildt tiden. Da hannen ankom til reden, kan man på streamingen se, at han landede direkte på ryggen af hunnen, hvorefter de forsøgte en parring. Den 18. april blev det første æg lagt og det andet kom tirsdag i denne uge. Sidste år lagde hunnen tre æg, og det lykkedes parret at få alle tre unger på vingerne.

Men farerne lurer. Forleden aften jagede en natugle hunnen af reden, hvorefter den selv gik rundt og undersøgte reden. Heldigt for ørnene, var uglen ikke interesseret i det enlige æg.

- Men havde der været unger, var det en anden sag. Natuglen har en rede 200 meter fra fiskeørnenes træ, og her er ungerne allerede hoppet fra reden og sidder og hyler efter mad, fortæller skovfoged Jens Ole Andersen, der har fulgt ørnene gennem alle årene.

- Man kan håbe der kommer et tredje æg. Det første æg har undervejs ligget blottet i lægere tid - også i en nat med temperatur tæt på frysepunktet. Æg, der ikke er ruget på, kan godt tåle det, men er ungen først udviklet inde i ægget er det en anden snak. Derfor skal ørnene have ro, og derfor er der afspærret for færdsel omkring reden. Og det er folk heldigvis gode til at respektere, siger Jens Ole Andersen.

Inden ørnene ankom har Naturstyrelsen brugt penge på at udskifte de strømkabler, der går op til kameraet over ørnenes rede.

Mus og spætter og tidens tand havde gjort, at forbindelse røg på grund af vand i kablet sidste år.

- Heldigvis sidst på sæsonen efter at ørnene havde forladt reden. Men nu er der monteret nye ledninger og de er beskyttet af en stålskinne, forklarer Jens Ole Andersen.

Et stort ønske har han og Naturstyrelsen dog.

- Vi kunne godt tænke os, at nogle af de unger, som er blevet opfostret i reden, selv søger ud og etablerer en ny rede, så vi forhåbentlig kan få flere ynglende ørne i Nordsjælland. Vi vil gerne have en ved Arresø, forklarer han.