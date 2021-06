Sundhed: Trods ihærdige forsøg - budgettet hænger ikke sammen for byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland.

Firkløverhospitalet kan ikke få enderne til at mødes

Nordsjælland - 01. juni 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Byggeriet af Nordsjælland ny hospital, barmarksprojektet syd for Hillerød hvor en håndfuld byggekraner knejser over byggepladsen, står med en alvorlig økonomisk udfordring. Selvom der er skruet på næsten alle håndtag, såsom biligere materialevalg, billigere tekniske løsninger og at lade regionen finansiere stierne omkring hospitalet, så er slutresultatet, at priserne på de seneste udbud så høje, at budgettet vil bliver overskredet med 650 til 800 millioner kroner.

- Og det er så efter hele organisationen har arbejdet hårdt og intenst gennem flere måneder for at nedbringe overskridelsen, der var oppe på 1,2 milliard kroner, da tilbuddene tikkede ind, siger Per Tørsbøl (K), formand for regionsrådets politiske følgegruppe for projektet.

Her skæres der til Billigere materialer til gulve og andre indvendige bygningsdele





En del køb af klinisk udstyr og inventar købes inden flytningen, så det ikke kommer med i byggeriets økonomi





Hospitalets varemodtagelse bliver ikke fuldautomatiseret som ellers planlagt





Der bygges ikke et fuldt automatisk sengelager





Stierne omkring hospitalet betales af regionens eget budget





Sengeantallet skæres ikke. Der bliver fortsat 570 senge





Byggeriets projektledelse, der ligger hos regionens Center for Ejendomme har mandag orienteret den politiske følgegruppe om situationen, herunder at der ikke er én enkelt årsag til, at man i dagkiger ind i en budgetoverskrideælse.

Dels er der lige nu meget stor travlhed på byggemarkedet, hvilket giver højere priser, når der skal bygges.

- Det ser vi på næsten samtlige byggerier i regionen, siger Per Tærsbøl.

Men en anden forklaring kan være den ambitiøse arkitektoniske plan for hospitalet når det gælder løsninger, materialevalg og indretning. Byggeriet er - i modsætning til mange andre hospitalsbyggerier - opført som én bygningskrop i firkløverform. Det betyder, at man ikke kan bruge de klassiske sparegreb som at droppe en etage eller en hel bygning.

Byggeriets ambition og form har også ført til højere priser, end man havde forventet, og endelig er der den prisregulering, som skiftende regeringer har lagt ned over samtlige danske kvalitetsfondsbyggerier. Den økonomiske ramme for projektet, der blev fastsat i 2009, er hvert år siden blevet forhøjet efter en prisregulering, der slet ikke har kunnet følge med stigningerne i byggepriserne.

- I sidste ende kan det føre til, at vi må bede Sundhedsministeriet om lov til at låne pengene til at færdiggøre projektet, siger Per Tærsbøl.