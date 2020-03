Fire unge mænd anholdt for svindel med Nem-ID

Fire mænd anholdt for at franarre især ældre deres Nem-Id og misbruge oplysningerne

Nordsjællands Politi oplyser via Twitter, at de i løbet af tirsdagen har anholdt fire 17-26 -årige mænd, som mistænkes for at stå bag flere bedragerier, hvor de skal have franarret NemID-oplysninger fra adskillige forurettede. Oplysningerne er bl.a. blevet benyttet til at optage lån i de forurettedes navne.