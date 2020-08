Fire præster stiller op til bispevalg

Hvem skal være biskop i Helsingør Stift i stedet for biskoppen. Det spørgsmål skal besvares inden biskop Lise-Lotte rebel til næste år falder for aldersgrænsen. I denne uge udløb fristen for at indlevere stillerlister, og det ligger nu fast at fire kandidater har meldt sig i kampen.