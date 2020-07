Antallet 100+ årige stiger mere i Nordsjælland end i resten af landet. Foto: Peter Andersen

Fire gange flere bliver 100 år

Nordsjælland - 11. juli 2020 kl. 04:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Jesper Sabroe

Den nyeste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik viser, at der vil kommen en stor stigning i antallet i antallet af 100+ årige i Nordsjælland - større end for resten af Danmark under et.

Fremskrivningen peger på, at antallet af 100+ årige i Nordsjælland vokser fra lige omkring 100 i 2020 til mere end 450 i 2045 - altså om 25 år.

Det vil siger, at antallet af de ældste borgere vil mere end firdobles de næste 25 år. Uden for Nordsjælland er tallet »blot« en tredobling. I forvejen ventes antallet af ældre generelt at stige mere i Nordsjælland end i resten af landet, og det gælder således også de ældste årgange.

Tallene understreger, at vi lever markant længere end tidligere generationer: Og en af de faktorer, som gør sig gældende er, at det stiller markant større krav til ens pensionsopsparing, at vi bliver ældre, mener Mads Moberg Reumert, seniorøkonom i Danica Pension.

- Det er vigtigt, at vi aktivt tager stilling til vores liv som pensionist tidligere, end vi hidtil har gjort. Vores tal peger på, at lidt mere end 2 ud af 5 ikke sparer nok op til, at de kan opretholde deres levestandard i de mange år de kan se frem til at leve som pensionister. Mange danskere kan altså risikere ikke at spare nok op til at opfylde de drømme og ønsker, de har i forhold til, hvornår de ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, siger han

Det kan være et bevidst valg. Men det er vigtigt, at den enkelte ved, hvad det betyder for ens pensionisttilværelse, at man kan regne med at blive markant ældre.

- Det er naturligvis glædeligt, at vi bliver ældre og ældre, og mange har et godt helbred senere i livet. Men at vi bliver ældre og ældre betyder selvfølgelig meget for økonomien - både samfundets og den enkeltes mulighed for at udleve sine drømme gennem hele livet, siger Mads Moberg Reumert