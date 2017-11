Fin stemmeprocent først på dagen

Stemmestederne er åbnet en time tidligere end ved kommunalvalget i 2017, så der er ikke noget præcist sammenligningsgrundlag, men vælgerne - i hvert fald de 5,6 procent i Frederikssund Kommune - synes at have at taget godt mod tilbuddet om at kunne stemme en tidligere end ved valget for fire år siden. Ved valget i 2013 stemte 4,8 procent i Frederikssund Kommune den første time kl. 9.00 til kl. 10.00.