Festivaler savner afklaring

Når Musik i Lejet lige nu forhandler kontrakter med kunstnerne, der skal optræde på sommerens festival fra den 22. til den 24. juli, så kræves der enten et sign-on fee, eller et forskud som ikke kan refunderes. Samtidig ved festivalen ikke, om den udgift bliver dækket af en kommende arrangørordning, som endnu ikke er færdigforhandlet politisk. Det fortæller festivalens formand Peter Maarbjerg.

- Retorikken har hele tiden været, at vi skal beskytte de svage og de ældre, så er der vel ingen argumenter for ikke at åbne igen, når alle er vaccineret. Vi er fuld gang med at planlægge ud fra den betragtning at vaccinationerne er gennemført, når bands som Carpark North og Jakob Dinesen går på scenen. Men vi savner et endeligt svar på, om vi får kompensation, hvis der kommer restriktioner, siger han.