Se billedserie Mange er bange for flagermus, men det er der ikke grund til, lyder det fra naturvejleder Anne Johannisson. Derimod er flagermus spændende dyr. Her en dværgflagermus. Foto: Anne Johannisson

Fascinerende flagermus

Nordsjælland - 16. juli 2021 kl. 09:01 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

- Når du skriver artiklen, kan du så ikke gøre flagermusen til et spændende dyr. Vi kæmper lidt med den holdning om, at de er ulækre, smitsomme og farlige, og det er de ikke.

Sådan siger naturvejleder Anne Johannisson fra Naturstyrelsen, da hun bliver spurgt til sin ekspertise: Flagermus.

Det er dog ikke så svær en opgave for denne skribent, for når Anne Johannisson fortæller om de flyvende pattedyr, der faktisk findes 17 forskellige arter af i Danmark og næsten1000 af på verdensplan, så bliver man nysgerrig efter at vide mere og får lyst til at tage ud på en lille sommeraftenekspedition for at opleve flagermus på jagt.

- Der er ikke andre pattedyr, som har så mange forskellige arter fra Humlebiflagermusen i Thailand, der er så lille som en humlebi til Kalongen i Australien, der har et vingefang på op til halvanden meter. De er både frugtædere, insektædere og enkelte spiser frøer og så er der vampyrflagermusen, som sutter lidt blod. Den findes i Mellem- og Sydamerika, fortæller Anne Johannisson.

FAKTA De typiske flagermus i Danmark har et vingefang på mellem 20 og 40 cm. De er 3 til 12 cm lange og vejer mellem 3 og 40 gram. Jager om aftenen Men lad os holde os til de danske flagermus, der kan opleves, når de jager i skumringstiden om aftenen. Der er vandflagermusen, som jager sit bytte i form af insekter tæt på søers vandoverflader, eller de langørede flagermus, der kan stå stille i luften lige som en kolibri, hvis den har fundet sig en lækker edderkop mellem bladene i en busk, eller brunflagermusen, som flyver over lange stræk og oftes kan opleves langs et skovbryn eller dværgflagermusen, som flere måske kender, fordi de godt kan lide at holde til i huse.

- Mange oplever, hvis de sidder og nyder aftenkaffen en sommeraften, at der pludselig er en masse flagermus i luften. De er måske lige fløjet ud fra en gavl et sted og orienterer sig i nærområdet, inden de flyver ud på en længere jagttur, fortæller Anne Johannisson.

Lær at leve med dem Hun varetager blandt andet Naturstyrelsens rådgivning om flagermus, og den får en del henvendelser især om foråret, når flagermus vågner efter deres vinterdvale eller i august, hvor ungerne kommer i luften og der kan være næsten dobbelt så mange som, der plejer. Flagermus er fredede dyr og derfor rådgiver Naturstyrelsen om, hvad man gør, hvis man støder på en koloni i sit hus eller måske i et træ, man har man har tænkt sig at fælde. Naturstyrelsens folk rykker dog ikke ud for at assistere i sådanne situationer.

- Vi vejleder i, hvordan man kan leve med dem eller udsluse dem og hvordan man gør, hvis det er nødvendigt, siger hun

Flagermus kan opleves i aftenskumringen, når de jager efter insekter. Her en brunflagermus. Foto: Anne Johannisson