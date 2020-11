Se billedserie Fra kategorien Menneske og Natur. Billedet skildrer den konflikt, der kan være i samspillet mellem menneske og natur. Foto: Per Finn Nielsen Foto: Per Finn Nielsen

Fantastiske fotos fra årets naturfotograf

Nordsjælland - 01. november 2020 kl. 12:37 Af Palle Høj Kontakt redaktionen

For tredje gang er Per Finn Nielsen fra Fredensborg blevet kåret som årets naturfotgraf i den landsdækkende forening Naturfotografer i Danmark. Både medlemmer og ekstern dommer har via nettet kunne bedømme mere end 1500 betagende naturfotos, og her i weekenden blev resultatet offentliggjort. Billederne er blevet bedømt i 11 kategorier, og vinderen af den samlede titel som årets naturfograf blev altså Per Finn Nielsen.

Hans arbejde spænder vidt fra insekter over landskaber til hans favoritkategori fugle. Per Finn Nielsen arbejder ofte under eksotiske himmelstrøg, men hans hjemmebane er Esrum Sø og Gribskov i Nordsjælland.

Ud over fotos producerer Per Finn Nielsen også naturfilm og har leveret fascinerende optagelser til bl.a. dansk tv. Per Finn Nielsen har tidligere modtaget den samme pris i 2016 og 2018.

Her viser vi ni af Per Finn Nielsens fantastiske billeder.