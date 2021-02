79 unge skal konfirmeres i Lillerød Kirke i år. 27 af dem har indtil nu valgt at udskyde konfirmationen til september. Foto: Allan Nørregaard

Familier og præster rykker konfirmationer til efteråret

Nordsjælland - 12. februar 2021 kl. 09:33 Af Anne-Mette Rasmussen og Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Tvivl om hvorvidt årets konfirmationer i april og maj kan gennemføres eller ej, får nu både præster og familier til at udskyde forårets konfirmationer.

I Hillerød Provsti, der dækker kirkerne i Hillerød og Allerød kommuner, har præsterne netop holdt møde for at drøfte situationen, og løsningerne er forskellige, for det afhænger af den enkelte kirkes størrelse og kalender, hvad der er muligt.

- Vi håber, at vi kan gennemføre konfirmationerne i bededagsferien, men vi har også skrevet ud til familierne med alternative datoer i september måned, og dem er de ved at svare på nu. Der er allerede 27 familier, som har valgt at flytte konfirmationen til september, og de bliver selvfølgelig ikke flyttet tilbage til maj, siger Carsten Mulnæs, der er sognepræst i Lillerød Kirke, hvor 79 unge skal konfirmeres i år.

I Alsønderup, Tjærby og Ullerød sogne i Hillerød Kommune har man også besluttet at rykke konfirmationerne til efter sommerferien.

- De unge vil rigtig gerne holde en fest efter kirken, og det fungerer ikke så godt at dele dagen op og holde festen på et senere tidspunkt. De fleste synes, at det er vigtigt at holde det hele den samme dag. Så vi satser på vaccinationerne, men det er da på ingen måde en ønskesituation, siger Anja Worsøe Reiff, sognepræst i Alsønderup og Tjæreby kirker.