Flere butikker i Nordsjælland er den seneste uge forsøgt snydt med falske 1000-kronesedler. Foto: Kenn Thomsen

Falske 1000-kronesedler i omløb

Nordsjælland - 30. september 2021 kl. 05:42 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Seks gange på en uge er butikker i Hillerød og Helsinge blevet betalt eller forsøgt betalt med falske 1000-kronesedler.

Senest gik det ud over en dagligvarebutik i Helsinge, hvor en ukendt mand, der bliver beskrevet som mellem 60 og 70 år gammel, forsøgte sig med sit svindelnummer. Her blev personalet dog hurtigt opmærksomme på, at 1000-kronesedlen var falsk, hvorfor de forsøgte at tilbageholde manden, der dog endte med at slippe væk.

Svindelnummeret går ud på, at manden køber varer for et lille beløb, betaler med sin falske 1000-kroneseddel og får rigtige byttepenge tilbage. Politiet mistænker, at det er den samme mand, der står bag alle episoderne:

- Det er meget sjældent, vi ser sager med falske penge, og når vi ser det, er det typisk med euro-sedler. Det er lidt nyt for os, og vi er ikke så langt i efterforskningen endnu. Vi ved endnu ikke, hvem manden er, men vi går ud fra, at det er den samme, og vi arbejder på at sikre tekniske beviser, siger Mads Jensen, der er politikommissær i Nordsjællands Politis afdeling for økonomisk kriminalitet.

Mads Jensen opfordrer butiksmedarbejdere til at være ekstra opmærksomme:

- Det er vigtigt at tænke kritisk, når en kunde forsøger at betale et lille beløb med en stor seddel. Vi opfordrer til, at man mærker på sedlen, om papiret føles rigtigt i hænderne, og at man tjekker, om den har et vandmærke. Hvis pengene virker falske, eller hvis man er i tvivl, skal man ringe til politiet, siger han.

Der har ligeledes været falske pengesedler i omløb i flere politikredse i Jylland, men Mads Jensen oplyser, at Nordsjællands Politi ikke er langt nok i efterforskningen til at sige, om sagerne hænger sammen.