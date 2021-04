Der er særlig stor interesse for lokaler i Birkerød, Farum, Helsingør, Hillerød og Hørsholm, siger Johnny Hallas, partner i Danbolig Erhverv Hillerød. Foto Henrik Helmer Petersen

Færre tomme kontorer i Nordsjælland

Nordsjælland - 06. april 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Efter 3 kvartaler i træk med flere og flere tomme kontorlokaler i Nordsjælland kom der gang i udlejningerne i de sidste måneder af 2020, viser nye tal fra erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk. Antallet af tomme kontorlokaler i Nordsjælland er igen faldende. Udlejningerne sker i alle områdets 11 kommuner, siger lokale mæglere.

- Da landet blev lukket ned 11. marts sidste år, døde vores telefoner næsten. De begyndte at ringe igen i løbet af 2. kvartal, hvad angår investeringsejendomme, mens udlejningsmarkedet først for alvor kom i omdrejninger igen i 4. kvartal. Nu er aktivitetsniveauet stigende og geografisk bredt funderet, dog med særlig stor interesse for lokaler i Birkerød, Farum, Helsingør, Hillerød og Hørsholm, siger Johnny Hallas, partner i Danbolig Erhverv Hillerød.

Baggrunden er, at nye tal fra Ejendomstorvet.dk, en portal ejet af ejendomsmæglerne og landets største portal for erhvervslokaler, viser et fald i de udbudte eller tomme kontorlokaler i de 11 nordsjællandske kommuner - for første gang under coronakrisen.

- Tomgangen steg i både 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal, men i 4. kvartal gik det så den anden vej: Udbuddet faldt med 17.800 kvm - populært sagt er et areal svarende til 2,5 fodboldbane blevet fyldt med skriveborde. Ved indgangen til 2021 har Nordsjælland lige knap 77.000 kvm ledige kontorer; det er nærmest på decimal samme niveau som for 1 år siden. Dermed står 7,1 procent af kontorarealerne i Nordsjælland tomme - det er under landsgennemsnittet på 8,1 procent, siger administrerende direktør Jakob Wegener fra Ejendomstorvet.dk.

På landsplan er lidt over 3.500 kontorlokaler udbudt til leje eller salg via Ejendomstorvet.dk lige nu. Heraf ligger præcis 240 i Nordsjælland - flest i Rudersdal Kommune med 69 lokaler, derefter følger Allerød med 45, Helsingør med 28 samt Hillerød og Furesø, begge med 25 kontorlokaler at vælge imellem.

Også en anden lokal erhvervsmægler mærker travlhed efter nogle lidt stille kvartaler.

- Der er meget stor efterspørgsel på mindre og mellemstore lokaler, mens det tager længere tid at udleje større lokaler. Vi mærker særlig interesse for Allerød, Birkerød og ikke mindst Farum, hvor virksomhederne har fart på. Den lokale økonomi i Nordsjælland nyder godt af, at her er meget byggeri i gang - for eksempel supersygehuset syd for Hillerød, det store Frederiksbro-boligprojekt i centrum og erhvervsbyggeri flere steder, siger Kim Kyhl Andersen, administrerende partner i Andersen Erhverv i Holte.

Nordsjælland har lige knap 1,1 millioner kontor-kvm eller 5 procent af landets samlede kontorareal.