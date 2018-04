Antallet af solgte villaer og rækkehuse i Nordsjælland faldt fra marts i år i forhold til samme måned sidste år. Foto: Kasper Blomgren Foto: Foto: Kasper Blomgren

Færre solgte huse i Nordsjælland

Nordsjælland - 27. april 2018 kl. 06:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der fremgang på de fleste parametre, når man kigger ud over det nordsjællandske boligmarked. Højere salgspriser og lavere liggetid for hvert år, men alligevel er der et sted, hvor det begynder at gå lidt den anden vej, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I løbet af det seneste år er der ikke blevet solgt helt så mange boliger, som året forinden. I marts 2017 solgte de nordsjællandske ejendomsmæglere 456 villaer og rækkehuse, men det er faldet til 418 i marts måned i år, viser nye tal fra Boligsiden.dk.

- Salgspriserne er stadig højere nu, end de var for et år siden - ligesom det fortsat går hurtigere med at sælge sin bolig. Men der bliver bare ikke solgt lige så mange villaer og rækkehuse som tidligere i Nordsjælland, og det er en ny situation, som på sigt kan påvirke netop priser og salgstid, udtaler Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk, i en pressemeddelelse.

Det hænger blandt andet sammen med, at prisniveauet i Nordsjælland er højt, og at det i flere år har haft fart på. Siden 2013 er den gennemsnitlige salgspris per kvadratmeter steget med 27,7 procent, og alene det seneste år er det blevet 5,7 procent dyrere at købe hus.

- Det får mange til at overveje, om vi er ved at nå toppen, og derfor er køberne begyndt at være mere tilbageholdne. Den seneste stramning af finansieringsmulighederne kan også have indflydelse på køb af villaer i den dyre prisklasse, lyder det fra Birgit Daetz.