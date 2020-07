Færre indbrud på byggepladser

Det er mandag morgen og otte mand kan ikke komme i gang med deres arbejde på byggepladsen, fordi der er skåret et stort hul i værktøjscontaineren og alt værktøj er stjålet. Den situation kender tømrermester og direktør i Skou Gruppen, Hørsholm, Martin Skou Heidemann alt til, og han er ikke videre imponeret over politiets tilgang til opklaringsarbejdet.

- Det føles som om, det er organiseret, og vi oplever ingen interesse fra politiets side. De kommer ikke ud på vores byggepladser. De noterer det bare, når vi anmelder et indbrud, siger Martin Skou Heidemann, der også har været ud for selv at hente stjålet værktøj, der kunne spores ved hjælp af gps-mærkning.

- Vi får anmeldelserne, vi registrerer dem, vi monitorerer og vi forsøger også at binde dem sammen og finde nogle spor. Noget af det, der hjælper rigtig meget er videoovervågning, hvor vi kan se biler og personer, men vi har ikke så mange hændelser, så vi ser ikke disse indbrud som et stort problem, siger Carsten Spliid og fortsætter:

- Politiet kan ikke forhindre indbrud, så det er en god kombination, når firmaer sikrer sig bedst muligt ved at passe på værdierne og samtidig har mulighed for at hjælpe politiet. Vi ved godt, at det handler om rigtig mange og store værdier, og ryger de direkte ud af landet, så har vi ikke en chance for at finde dem, siger han.