Færre grusgrave i ny plan

På sit seneste ordinære møde sidst i maj indstillede regionens Miljø- og Klimaudvalg til regionsrådet at droppe Bregnerød som interesseområde for råstofudvinding. Til stor glæde for naboer og politikere i Furesø. Og nu vil udvalget skære yderligere fire interesseområder fra, inden regionsrådet sidst på måneden vedtager en ny råstofplan.

De fire interesseområder er Laugø nord for Helsinge, Evertofte i Halsnæs, Skovbakke i Frederikssund og Søsum i Egedal. Det oplyser udvalgsformand Kim Rockhill (S) efter et ekstraordinært møde i udvalget fredag morgen.

- Udvalget er enige om, at vi - belært at tidligere tiders erfaringer - drosler ned for antallet af interesseområder i råstofplanen. Områderne er indtil nu blevet udpeget, uden at de har været undersøgt til bunds, og det har betyder, at mange borgere i de pågældende områder i mange år må leve med en usikkerhed, hvor det så er endt med, at områderne til slut forkastes. Nu lytter vi til forvaltningen om hvilke områder der er risikofyldte, og så tager vi dem ud, siger Kim Rockhill.