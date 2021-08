Salget af Helsingør Hospital endte med at indbringe Region Hovedstaden 53 millioner kroner. Foto Allan Nørregaard

Får dobbelt op på salgspris for Helsingør Hospital

Nordsjælland - 17. august 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe

Region Hovedstaden får nu ekstra 28,8 millioner kroner i kassen for 2013-salget af Helsingør Hospital.

Da Helsingør Hospital i 2013 blev solgt til statens ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S, var salgsprisen 24 millioner kroner, som Region Hovedstaden kunne bruge som delvis betaling for nye hospitalsprojekter - blandt andet det ny Nordsjællands Hospital, som lige nu bygges syd for Hillerød.

Men det var et vilkår i købsaftalen, at et eventuelt overskud ved gensalg af ejendommen efter fradrag af Frejas udgifter skulle deles mellem parterne med 50 procent til hver.

Samtidig med købsaftalen indgik regionen og Freja en samarbejdsaftale om projektudvikling. Siden har Helsingør kommune godkendt en ny lokalplan, og hele hospitalet samt grunden omkring er nu solgt til forskellige parter.

Blandt andet har Ejendomsselskabet Balder Danmark købt et byggefelt og er i færd med at opføre 110 private lejeboliger, der skal stå klar næste år.

I det gamle hospitalsområde opføres der også en Bovieran-bygning, som danner rammer om et seniorbofællesskab, målrettet seniorer på 55+.

Selve det gamle, grå hospital skal forvandles til en syv etager høj boligbebyggelse. Bebyggelsen, som kaldes Tretårnet, bliver en stor landsby med boligmuligheder for flere generationer. Her kommer også café, taghave og fitnessfaciliteter.

Med alle grunde solgt er det endelige regnskab for hele projektet gjort op, og regionens andel lyder på 28,8 millioner. Penge der skal lægges oveni de oprindelige 24 millioner, således at den samlede salgssum for hospitalet udgør knap 53 mio. kr.

Det samlede beløb indgår som et led i finansieringen af Nyt Hospital Nordsjælland og medgår til at nedbringe regionens låntagning. Og penge falder på et tørt sted, alene byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland er blevet flere hundrede millioner kroner dyrere end beregnet - en merudgift regionens har fået lov fra sundhedsministeren til at optage lån for at dække.