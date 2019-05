Få eller ingen elbiler i hovedstadskommuner: 'Det er for dyrt'

Over halvdelen af de 22 kommuner, der har vendt tilbage på rundspørgen, svarer, at de har indkøbt ingen eller ganske få elbiler ud af den samlede bilpark, kommunen råder over.

En af borgmestrene, som kun råder over benzin, diesel eller hybriddrevne biler på parkeringspladsen, er Steffen Jensen (S), borgmester i Halsnæs Kommune.

Og det er der en ganske simpel forklaring på. Det er for dyrt.

- Når man skal lave klimatiltag, er det i sidste ende også noget omkring, hvor meget økonomien tillader det, og der har vi nogle andre kerneopgaver, vi bliver nødt til at håndtere i kommunen, siger Steffen Jensen til DR P4 København.

Men står det til Region Hovedstadens elbilssekretariat som rådgiver kommunerne om elbiler, skal kommunerne mere på banen, når det kommer til elbiler.

- Først og fremmest skal kommunerne have en bevidsthed om, at de både har muligheden og et ansvar for at trække den her udvikling, netop fordi alle kommunerne står med en række køretøjer, hvor det giver rigtig god mening, siger Kåre Albrechtsen, der er enhedschef i Region Hovedstaden til DR P4 København.

Kommunens køretøjer bruges blandt andet til hjemmepleje og renovation.

Der er meget at spare for kommunen, når det kommer til CO2. Hele to tons per bil per år vurderer Kåre Albrechtsen, der oplever, at nogle af kommunerne fokuserer på udfordringerne i stedet for gevinsten.

- Man skal lige regne på det; hvor skal laderne skal stå? Der tænker nogle, at det har kommunen ikke tid til lige nu, siger han til DR P4 København.

Tilbage i Halsnæs vil borgmester Steffen Jensen sådan set gerne have elbiler.

- Hvis man kunne få en form for tilskud, ville prisen nærme sig den samme pris (som en almindelig bil, red.), siger han til DR P4 København.

Men hos Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og minister Lars Christian Lilleholt (V) er man ikke meget for at give kommunerne rabat.

- Det er helt afgørende, at alle dele af samfundet spiller med, og at det offentlige og kommunerne går forrest og spiller en central rolle, siger Lars Christian Lilleholt til DR P4 København og fortsætter:

- Fra folketinget og regeringens side har vi jo sænket registreringsafgiften på op til 400.000 kr., så dermed har vi også skabt incitament til, at kommunerne har mulighed for at investere i en elbil til fornuftig pris, siger han til DR P4 København.