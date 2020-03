Politiet: Det er helt usædvanligt - ingen indbrud

For første gang i nyere tid har Nordsjællands Politi i et helt døgn ikke modtaget anmeldelser om indbrud i privat beboelse. Politiets indsats og et øget fokus fra borgernes side på sikring af egen bolig og nabohjælp har sikret et støt faldende indbrudstal.

- Jeg er naturligvis glad for, at vi i et helt døgn ikke har fået en eneste anmeldelse om indbrud i private hjem, for det er ingen hemmelighed, at indbrud generelt set er en stor udfordring her i kredsen. Vi har de senere år haft held med at nedbringe tallet, men forklaringen skal nok primært findes i, at mange borgere i øjeblikket befinder sig på deres egen bopæl som følge af coronavirus/covid-19, fortæller politidirektør i Nordsjællands Politi Jens-Christian Bülow i en pressemeddelelse.