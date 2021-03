At folk har oplevet at skulle arbejde hjemmefra, har nok fået en del til at ønske at skifte en mindre lejlighed ud med et hus, mener Svend Pedersen. Foto: Thomas Olsen

Et års ventetid på nybygget hus

De otte dobbelthuse i en helt ny udstykning i Uvelse er forlængst solgt og beboerne flyttet ind. Størstedelen af 38 fritliggende parcelhuse er også bygget færdig og indtaget af familier, der har valgt, at boligdrømmen skal udleves i et spritnyt hus. Et sted hvor vedligeholdelsen ligger år ud i fremtiden, og hvor en varmepumpe og grundig isolering kan sørge for varmt vand i radiatorer og brugsvand for 4-5000 kroner om året. Under alle parceller er der tanke til opsamling af regnvand, der kan bruges til toiletskyl og tøjvask - og hvor overløbet ryger ude i tre små damme, som danner et grønt område i udkanten af udstykningen.