- Alle har virkelig stillet op for at håndtere den her opgave, trods den uvished der var om sygdommen, hvor den smittede kan blive alvorlig syg og ende i en respirator. De har taget det med oprejst pande, siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth om det personale, som nu i et år har arbejdet i frontlinjen mod pandemien. Foto: Pia Daugaard

Artiklen: Et år med nedlukning: - Nu glæder vi os snart til at se fremad

Et år med nedlukning: - Nu glæder vi os snart til at se fremad

Weekenden før den 11. marts 2020, den dag statsminister Mette Frederiksen (S) tog det tunge værktøj frem og lukkede skoler og institutioner ned i to uger, var hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth i Oslo på en privat tur. Da ringede telefonen med beskeden om, at en patient på akutmodtagelsen var blevet konstateret Covid-positiv, hvilket var første tilfælde på Nordsjællands Hospital.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her