Siden 2009 har der været uddannelserne til smed og industritekniker i Frederiksværk, men nu siger Erhvervsskolen Nordsjælland stop. Derfor bliver der nu arbejdet på at få en anden erhvervsskole til at køre uddannelserne videre. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Erhvervsskole dropper uddannelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhvervsskole dropper uddannelser

Nordsjælland - 28. november 2017 kl. 04:14 Af Michael Degn Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konditor og smed er nogle af de uddannelser, som Erhvervsskolen Nordsjælland siger farvel til efter nytår. Årsagen er svigtende søgning, underskud og sparekrav, der gør det svært at fortsætte, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Budgettet for 2018 skal være i balance, og for sjette gang i træk har vi overskud. Det har vi en bestyrelse, der lægger vægt på, og gerne med et lille overskud, siger Inge Prip, adm. direktør på Erhvervsskolen Nordsjælland.

11 medarbejdere fik i sidste uge et fyringsvarsel, og udover de to førnævnte uddannelser bliver industritekniker og teknisk designer også droppet. Mens bager- og konditoruddannelsen samt teknisk designer i Hillerød kun har 8-10 elever hver, så er der 24 elever på smede- og industriteknikeruddannelsen i Frederiksværk. Derfor bliver der i øjeblikket arbejdet hårdt på at få andre erhvervsskoler til at videreføre uddannelsen. Det kunne være Roskilde Tekniske Skole, TEC eller Next i københavnsområdet, hvilket de faglige organisationer krydser fingre for kan lykkes.

- Det er bevisligt, at nære tilbud også får flere i gang. Jeg har mødt flere svende, der har sagt, at de aldrig var startet, hvis uddannelsen ikke havde ligget i Frederiksværk, siger Allan Thomsen, formand for Dansk Metal i Nordsjælland, til Frederiksborg Amts Avis.