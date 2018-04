Erhvervsskole-direktør stopper

- Jeg har stor interesse i at skabe løsninger og vækst sammen. Jeg glæder mig til at blive en del af den positive udvikling på Bornholm og synes, det er spændende at skulle være med til at løse udfordringerne. Det handler blandt andet om at finde nye muligheder for at fylde huset op, når ungdomsårgangene falder. Her er der et stort potentiale i forhold til at give ledige og ufaglærte et løft på hele efteruddannelsesområdet, lyder det fra Inge Prip på tidende.dk