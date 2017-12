Erhvervsskole bliver et år mere

Økonomi og faldende elevtal var blandt hovedårsagerne til, at Erhvervsskolen Nordsjælland for en lille måned siden meldte ud, at man ville flytte de cirka 250 elever fra adressen i Helsingør. Nu er der til gengæld nye toner fra erhvervsskolen, som udskyder flytningen minimum et år - frem til august 2019, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har besluttet at blive der. Kommunen har vist stor interesse for at finde andre lokaliteter og gerne et campus sammen med andre skoler. Vi vil derfor gerne give det et år mere, siger Inge Prip, adm. direktør på Erhvervsskolen Nordsjælland, til avisen.