Erhvervsmæglere bliver del af international kæde

- Vi er stolte og glade for aftalen med Engel & Völkers og viderefører det bedste fra Home Erhverv til vores nye brand , Vi ønsker at være markedets mest kompetente og foretrukne valg og er sikre på, at vi sammen med Engel & Völkers sikrer os muligheden for at have de bedste redskaber i bagagen for at kunne opfylde kundernes forventninger til ydelser og kriterier fremadrettet, siger Mikkel Søby til Estate Media.