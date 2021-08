Se billedserie Oplæggene blev varieret med opgaver og debat ved bordene, og resultatet var mange kommentarer og løsninger. Foto: Kim Rasmussen

Erhvervslivet efterlyser tættere samarbejde i Nordsjælland

Nordsjælland - 28. august 2021 kl. 08:03 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

»Jyderne vil lære af Nordsjælland«. Det var et af mange gode bud på, hvilke overskrifter, som kan fortælles om erhvervsudviklingen i Nordsjælland om fem år, da omkring 100 erhvervsfolk fredag var samlet til Nordsjællands Erhvervskonference i Royal Stage.

Initiativtagerne til konferencen er revisionsfirmaet Døssing & Partnere, og partner Michael Nielsen lagde i sin velkomst netop vægt på, at der er stor forskel på, hvordan erhvervsklimaet opfattes i jyske og i nordsjællandske kommuner.

- Vi er udfordret i forhold til erhvervsvenlighed. Herning og Hillerød var en gang sammenlignelige størrelser, men når man ser på denne uges opgørelse i erhvervsvenlighed, som SMV Danmark har været ude med, så er 16 af de 20 bedst rangerede kommuner jyske, og blandt de 15 lavest rangerede ligger de fleste kommuner i Nordsjælland, sagde Michael Nielsen med en opfordring til salen om, at alle kan bidrage til at ændre det billede.

- Meningen med denne konference er, at vi skal hjælpe hinanden med at nå i mål, og man får det, man selv bidrager med - sjældent mere, så vi vil være med til at samle Nordsjælland, sagde han.

Erhvervslivet på landkortet Som inspiration havde Døssing & Partnere inviteret fremtidsforsker Anne Skare Nielsen og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. Sidstnævnte blev bedt om nogle bud på, hvad der kan sætte Nordsjællands erhvervsliv tydeligt på landkortet. Det kan de nordsjællandske folketingskandidater og egnens medier, som Frederiksborg Amts Avis, TV Lorry og Københavns Radio, lød et par af svarene, men Lars Løkke Rasmussen efterlyste også den egnsfølelse, det sammenhold og den fælles stemme, som andre egne af Danmark er kendt for.

- Nordsjælland har en enorm styrkeposition i diversitet, i en veluddannet befolkning, med mange vidensarbejdspladser, natur, kultur og flere, der foretager investeringer i vores erhvervsliv. Samtidig er Nordsjælland også begunstiget af megatrends i tiden. Her er højt til loftet, og vi er samtidig tæt på den store by, så det er muligt at forme en karriere med en tydelig work-life-balance, sagde Lars Løkke Rasmussen og fremhævede også bæredygtighed og verdensmålene som temaer, der kan give Nordsjælland en fælles identitet.

Hvem samler handsken op?

Et andet bud fra den tidligere statsminister og nu stifter af partiet Moderaterne var at gøre Nordsjælland til et laboratorium, hvor der udvikles nye velfærdsløsninger, fordi den nordsjællandske del af den danske befolkning lever længere og har købekraft til at betale for løsninger fra private aktører.

- Udfordringen er så, hvem tegner den fælles vision for Nordsjælland, og hvem samler handsken op, konkluderede han.

Tættere samarbejde De seks nordsjællandske borgmestre, der efterfølgende deltog i debatten var sådan set enige. Nordsjælland har brug for, at kommunerne arbejder sammen på tværs om at tiltrække virksomheder, om infrastruktur, om uddannelse og om at løse problemerne med mangel på arbejdskraft, men tilhørerne i salen blev også spurgt ved hjælp af værktøjet »Mentimeter« og blandt de mange forslag var at etablere et Nordsjællands Erhvervsråd eller at kommunerne arbejder tættere sammen om flere opgaver. Nye kommunesammenlægninger blev også foreslået.

- Vi har en størrelse, så vi ikke kan løse alting selv, men den nærhed, vi har til borgerne har også en værdi. Vi kender vores virksomheder, vores skoler, vores dagtilbud og plejehjem, men jeg tror på, at vi kan løse flere opgaver, hvis kommunerne blev større, sagde Gribskovs borgmester Anders Gerner Frost.

Sats på uddannelse Helsingørs borgmester Benedikte Kiær mente, at områdets problemer med at skaffe den rette arbejdskraft skal løses ved at få flere uddannelser til det nordsjællandske.

- Vi skal spørge virksomhederne, hvilke fagligheder, de mangler og vi skal kortlægge, hvad det er for et liv, vi kan tilbyde som kommune, lød hendes bud på et par løsninger.

Det handler om at finde de fælles områder, som vi kan samarbejde om og spille hinanden bedre lød det videre fra Helsingør-borgmestrene, da hun og de øvrige blev bedt om de vigtigste pointer fra dagens debat.

- Vi står her i en sal fyldt med mennesker, der vil samarbejde, så vi må tage handsken op og lave noget formelt, lød det fra Egedals borgmester Karsten Søndergaard.

