Planen er at Nordsjællands Hospital skal drive et sundhedshus i både Helsingør og Frederikssund, der hver kan håndtere 25.000 ambulante kontakter om året. Sundhedshuset i Helsingør, der er under opførsel vil således både rumme kommunale og regionale tilbud.

Send til din ven. X Artiklen: Enhedslisten tvivler på sundhedshuse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Enhedslisten tvivler på sundhedshuse

Nordsjælland - 01. oktober 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Hillerød

Sundhedshuse i Helsingør og senere i Frederikssund skal hver kunne klare 25.000 ambulante behandlinger om året. Det vil både give borgerne i Nordsjælland et tættere sundhedstilbud - og være med til at tage presset af det ny hospital i Nordsjælland der åbner i 2024, og hvor der under sparerunden for nylig blev skåret 40 ambulatorier væk.

Men trods den gode vision, så er spørgsmålet blot, om det holder i virkeligheden n. Det mener regionsrådsmedlem Torben Kjær, Enhedslisten, der tvivler på at visionen holder i virkeligheden.

- At øge ambulante behandlinger fra 5.000 til 25.000 med nogle få hundrede kvadratmeter mere end i det nuværende sundhedshus i Helsingør er et voldsomt tal. Dertil har borgerne frit valg i forhold til, om de ønsker ambulante forløb på det ny hospital eller i et af sundhedshusene, hvor hospitalet for mange borgere for eksempel Gribskov og Halsnæs må forventes at blive førstevalget, siger han.

På hospitalet har man undervejs i projekteringen halveret antallet af ambulatorierum i forhold til det oprindeligt planlagte - fra 130 til 65 - som følge af

overskredet budget.

I forhold til det oprindelige projekt, der indeholdt en reduktion af sengepladser med 20 procent, svarer de 570 nuværende sengepladser til en reduktion på 31procent.

Det er et krav til kvalitetsfondsbyggerierne, at ambulante forløb skulle øges med 50 procent, hvilket ikke harmonerer med at halvere antallet af ambulatorierum.

- Sundhedshusene skal naturligvis medregnes i regnestykket, men ud fra fakta nærmer det sig drømmeri at tro, at nogle få hundrede kvadratmeter ekstra i sundhedshusene kan kompensere for så stor reduktion på hospitalet, og at antal forløb i sundhedshusene kan femdobles. Det kræver i det mindste, at mange borgere vælger sundhedshusene frem for det ny hospital, mener Torben Kjær.

Samtidig har regionen ifølge Torben Kjær en ambition om, at flere behandlinger skal flyttes til almen praksis og privatpraktiserende speciallæger.

- Men for at de kan håndtere borgere med mere specialiserede sygdomme, kræver det, at de oftere skal konsultere speciallægerne på hospitalet, hvilket tager tid og ressourcer hos begge parter. Der er også risiko for, at lægen kun ser den mulighed at indlægge patienten, siger han

Torben Kjær mener, at regionens ønske om, at borgere efter hospitalsbehandling skal have opfølgning hos en privatpraktiserende speciallæge er en tilbagevenden til situationen for 10 år siden, hvor der var ballade om, at patienterne så for mange læger i det samme forløb.

- Det vil uden tvivl for mange borgere opleves som utrygt at have opfølgningen foretaget af en fremmed læge et fremmed sted frem for på den afdeling, hvor man er behandlet og af det samme personale, siger han.

Selvom hverken viljen eller ambitionerne til at løse manglen mangler, så frygter Torben Kjær en smule for fremtiden.

- Borgerne i Nordsjælland risikerer dog at blive prøveklude for et kæmpe eksperiment med alt for mange ukendte faktorer, og hvor man samlet risikerer dårligere sundhedstilbud end i resten af regionen, siger han - ikke mindst fordi Nordsjællands Hospital generelt regner med en kortere indlæggelsestid end andre hospitaler, hvilket vil lægge pres på de kommunale sundhedshuse og deres sengepladser, som vil komme under pres.