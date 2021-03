CEO Mads Kann-Rasmussen modtog Æresprisen prisen som tredje generation i Velux-virksomheden.

Energivirksomhed vinder EY Entrepeneur of the Year

Nordsjælland - 18. marts 2021 kl. 18:30 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Det blev virksomheden European Energy fra Søborg, der torsdag blev kåret som årets vinder af erhvervsprisen EY Entrepeneur of the Year. Det skete i en finale med seks regionale vindere fra hele Danmark.

European Energy er en international virksomhed med kontorer mange steder i verden, Virksomheden, der er ejet af Knud Erik Andersen, som bor i Lyngby anlægger blandt andet vind- og solenergiparker. Virksomheden har store ambitioner om at blive en global spiller på det grønne energimarked.

- I 2020 har vi sikret, at virksomheden er klar til at håndtere den ekstra volumen af byggeprojekter, som vi kigger ind i for de kommende år. Nu er det sådan set bare om at stikke spaden i jorden og komme i gang med de mange byggemodne projekter i vores portefølje, samtidig med at vi også i stigende grad får flere anlæg under fanerne, sagde direktør Knud Erik Andersen, da regnskabet for 2020 blev offentliggjort den 1. marts.

Juryen bag EY Entrepeneur of the Year lagde blandt andet vægt på den vækst, som European Energy har gennemgået foruden virksomhedens fokus på klima og bæredygtighed og det potentiale, der er for videre udvikling blandt andet inden for projekter om energiopbevaring.

- Titlen som EY Entrepreneur Of The Year i Danmark gives til en virksomhed og dens ejere, der på bedste vis formår at forene en stærk forretningssans med vækstskabelse og udvikling, og hvor entrepreneuren er en rollemodel for den kommende generation. European Energy er en ambitiøs virksomhed med globalt fokus og med bæredygtighed som sit omdrejningspunkt. Det, tror jeg, vil få velfortjent opmærksomhed til EY World Entrepreneur Of The Year i 2021, siger Lars Fløe Nielsen formand for landsjuryen i EY Entrepreneur Of The Year.

Flere virksomheder gik også hjem fra torsdagens fejring med en pris. Biotech-virksomheden Gubra ApS fra Hørsholm, der i øvrigt også var en af finalisterne, vandt EY Entrepreneur Of The Year 2020 i kategorien Sustainability, der er en helt ny kategori i konkurrencen. Juryen fremhæver bl.a. Gubra for sin klare holdning til ansvarlighed og sin aktive indsats for et bedre klima. - Vi er meget taknemmelige for netop denne pris. Vores 160 medarbejdere knokler hver eneste dag for at udvikle medicin til livstilssygdomme, sagde en af Gubras tre ejere Niels Vrang efter afsløringen. Gubra ApS er ejet af Jacob Jelsing, Trine Nygaard Hamann og Niels Vrang.

Virksomheden Scanmetals fra Slagelse vandt EY Entrepreneur Of The Year 2020 i kategorien Innovation. Det er anden gang, at virksomheden vinder innovationskategorien i konkurrencen. Scanmetals har udviklet en metode til at udvinde metaller fra slaggerne fra forbrændingsanlæg ved en 100 procent miljøren proces uden brug af kemikalier.

I kategorien Start-up var der en pris til VEO Technologies ApS fra København, som har udviklet et højteknologisk sportskamera, som via kunstig intelligens kan følge og analysere handlingen i en sportskamp, mens den århusianske virksomhed

Pond A/S tog prisen for Social Entrepreneurship - Future Impact.

Der blev også uddelt en Ærespris, og den gik til VKR Gruppen. Æresprisen gives hvert år til en dansk familieejet virksomhed, der har bidraget betydeligt til det danske samfund. VKR Gruppen omfatter det verdenskendte brand VELUX, og det er Mads Kann-Rasmussen, der har modtaget prisen som tredje generation i virksomheden.

