Se billedserie Christina Igel fra Helsinge er netop hjemvendt fra Team Rynkeby Nordsjællands tur til Paris på cykel med det formål at samle penge ind til Børnecancerfonden og Børnelungefonden. Foto: Team Rynkeby Nordsjælland Foto: Ulrik M. Eriksen

Send til din ven. X Artiklen: En oplevelse for livet at cykle til Paris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En oplevelse for livet at cykle til Paris

Nordsjælland - 17. august 2019 kl. 15:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Christina Igel fra Helsinge er netop hjemvendt fra Team Rynkeby Nordsjællands tur til Paris, og hun er ikke i tvivl:

- Jeg er mere end klar til at gøre det igen, siger hun om udfordringen og oplevelsen, der samtidig er med til at støtte børn med kritiske sygdomme - med støtte til Børnecancerfonden og Børnelungefonden.

Holdkaptajnen på Team Rynkeby Nordsjælland, Jan Grubak, fremhæver, at siden Team Rynkeby startede i 2002, er antallet af dødsfald blandt børn med kritiske sygdomme reduceret betydeligt på grund af bedre behandlingsmetoder.

- Man bliver glad i hjertet af at hjælpe børn, der har det rigtig svært. Vi ved, at vi gør en forskel. Samtidig får både børn og deres familier meget bedre støtte til at komme igennem sygdomsforløbet, siger Jan Grubak.

Team Rynkeby Nordsjællands årlige tur til Paris gavner ikke blot den gode sag. Som rytter på holdet skaber man unikke venskaber, der holder i mange år frem.

- At kunne samle penge ind til et godt formål og samtidig få lov til at opleve så stærkt et fællesskab er helt vildt stort for mig. Rent personligt har jeg fået et fantastisk netværk og mødt nogle mennesker, jeg vil holde kontakten med. Selvfølgelig er det også en hård, fysisk udfordring at cykle til Paris, men den overskygges af vores stærke sammenhold og hele oplevelsen, siger Christina Igel.

Som holdkaptajn er Jan Grubak ansvarlig for, at alle på holdet får en god oplevelse, og han slår samtidig fast, at man som rytter skal betragte turen som en holdpræstation:

- Det er essentielt, at man har noget at byde ind med på holdet. Det handler ikke om ens egne individuelle behov, men om, hvad man kan gøre for holdet som helhed. Vi tager afsted som et hold, og vi kommer i mål som et hold, siger Jan Grubak.

Otte dage på cykel gennem fem lande i Europa kulminerer, når rytterne på den sidste dag ankommer til kærlighedens by, Paris. En præstation, de sent vil glemme.

- At få lov til at cykle gennem tre lande på én dag og mærke duften af hele Europa og tale med lokalbefolkningen er noget helt særligt. Det er hårdt, men holdet hjælper hinanden i modgang. Det er altså en kæmpe præstation, der faktisk svarer til at gennemføre 10 maratonløb, siger Jan Grubak.

For Christina Igel var det en helt fantastisk oplevelse at krydse målstregen i Paris.

- Jeg måtte lige knibe en tåre, da jeg cyklede ind i Paris. Det er en helt euforisk følelse at have cyklet 1400 kilometer på otte dage og til sidst se vores familie og venner stå og heppe, siger Christina Igel, der allerede har besluttet at tage af sted igen næste år:

- Jeg har dyb respekt for hele teamet, der står bag holdet. Der ligger utrolig meget planlægning forud for sådan en tur. Ikke mindst planlægning af hotelovernatninger, ruterne og placering af depoter undervejs. Serviceteamet har også sørget for forplejning og to motorcykel marshalls undervejs, som passer på os i trafikken. Der bliver virkelig taget hånd om os. Jeg håber på at få en plads på holdet igen næste år, siger hun.

Når Team Rynkeby Nordsjælland den 4. juli 2020 atter sætter skoene i pedalerne og kursen mod den franske hovedstad, er det 10. gang, at det nordsjællandske hold cykler for at samle penge ind til Børnecancerfonden og Børnelungefonden.

Jan Grubak er som holdkaptajn med til at udvælge og sammensætte en mangfoldig trup, både demografisk, geografisk, socialt og erhvervsmæssigt. Team Rynkeby Nordsjælland lægger desuden vægt på tre særlige kriterier i udvælgelsesprocessen:

- Det er en fordel, hvis man kan skaffe sponsorater gennem sit netværk eller har erfaring med cykling. Men vi udvælger også ud fra sociale kompetencer. Det er ikke alle, der kan skaffe de store sponsorater eller lappe et cykeldæk, men så besidder de måske vigtige menneskelige kvaliteter. Man skal ikke opfylde alle tre kriterier, men som minimum ét, siger Jan Grubak.

Med sit netværk i en salgsafdeling har Christina Igel hjulpet Team Rynkeby Nordsjælland med at skaffe sponsorater.

- Jeg har sørget for sponsorer til turen og hjulpet med at markedsføre projektet. I starten handler det meget om at skaffe sponsorater, men når træningen starter i marts måned, er der fokus på cykling og at lære hinanden at kende. Det er ikke nødvendigt at være en habil cykelrytter. Alle kan klare turen til Paris, så længe man møder op til træning og overholder træningsprogrammerne. Vi lærer at cykle sammen som et hold og hjælpe hinanden, så alle får en god oplevelse. Det handler også rigtig meget om sikkerhed i trafikken. Endelig er det også vigtigt, at man har fuld familieopbakning, da det kræver tid og kræfter i et halvt år, siger Christina Igel.

Læs mere om informationsmøder og tilmelding på www.teamrynkeby.dk.